Blocul buhușean de locuințe ,,NATO” va deveni, potrivit demersurilor administrației locale, o amintire. Tristă, ce-i drept. Fost cămin al liceenilor buhușeni, acesta a fost ocupat abuziv la îndemnul electoral al unui fost primar. Nimeni nu i-a mai putut evacua apoi pe locatari. Distrus, locuit de persoane fără venit sau cu portofolii stufoase de infracțiuni, imobilul a ajuns ,,celebru” prin varii evenimente triste (inclusiv incendii în care au murit oameni). Blocul (cu patru etaje) a devenit nu doar un cuibușor de refugiu al unor infractori, ci și un focar de infecție (fiind lipsit de grupuri sanitare, energie electrică și termică etc). Primarul orașului, ing. Vasile Zaharia, ne-a spus: ,,Demolarea acestui imobil, insistent solicitată de către foarte mulți buhușeni, constituie ținta unui proiect depus în decembrie 2017 la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. În cel mult două săptămâni, problematica acestui proiect va fi clarificată. După demolarea imobilului, intenționăm ca în această zonă să amenajăm un spațiu verde, un loc de recreere pentru cetățeni”. Ce se va întâmpla cu locatarii care-și gestionează ființarea în acest insalubru imobil devenit o adevărată bombă infracțională și epidemică a orașului? ,,Celor care aveau contract de închiriere, vreo douăzeci de persoane, nu le-au mai fost prelungite aceste contracte. Ceilalți locuiesc ilegal, unii nu au nici domiciliul în Buhuși. Mulți sunt veniți din alte localități”. Persoanelor care au avut contracte de închiriere, familiilor acestora, administrația locală le va propune să se mute în imobilul de vis-a-vis, din strada Pionierului, reabilitat cândva cu resurse elvețiene. Un imobil care, deja, este asediat de tot felul de hachițe care lucrează în slujba ruinării. 0 SHARES Share Tweet

