Onesti Bucurii și speranțe pentru oneșteanca Ramona Ghineț de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sfârșitul anului 2016 i-a adus Ramonei Ghineț, tânăra mamă din Onești care a fost diagnosticată cu leucemie, bucuria împlinirii vârstei de 29 ani. Ramona Ghineț se află de mai multe luni la un spital din Nisa (Franța), unde urmează un tratament medical ce presupune și efectuarea de transfuzii de sânge de două ori pe săptămână. La aniversarea zilei sale de naștere ea a primit numeroase mesaje de încurajare în care este evidențiată dorința tuturor că prioritatea numărul unu este să se gândească doar la sănătatea sa și să se vindece. Pe lângă aniversarea zilei sale de naștere, la sfârșitul lunii decembrie de pe patul de spital și cu un mare dor în suflet Ramona Ghineț a mai trăit o sărbătoare: băiatul său cel mare, David Ștefan chiar la aceste sărbători de iarnă a împlinit vârsta de 7 ani! Într-un emoționant mesaj din aceste zile ale noului an 2017 Ramona Ghineț promite să lupte pentru a se face bine. “Viața este frumoasă și merită trăită”, a mărturisit ea în mesajul transmis de o rețea de socializare. 0 SHARES Share Tweet

