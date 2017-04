Social Bucurii de Florii pentru 50 de copii într-un Autocar cu Vise de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminica Floriilor a fost pentru 50 de copii din familii dezavantajate provenie din mediul rural băcăuan o adevărată sărbătoare în care niște vise au putut deveni pentru ei realitate. Aceasta, grație FunClub Bacău – Asociația ”Mie Îmi Pasă” care, pentru al doilea an consecutiv, a reușit să pună în mișcare, la propriu, ”Autocarul cu vise”, proiect care s-a bucurat de sprijinul coumunității în general (prin donații) și al unor parteneri publici și privați în special, respectiv Teatrul Municipal Bacovia, Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” și Kamarad Bacău. Copiii, de loc din Mărăști, Filipeni și Valea Boțului județul Bacău, au vut ocazia, mulți dintre ei pentru prima oară în viață, să vizioneze un spectacol de teatru – ”Neghiniță”, oferit de actorii secției Animație de la Teatrul Municipal Bacovia, să călătorească prin galaxii printr-un scurt popas la Observatorul Astronomic ”Victor Anestin” și să cunoască fascinanta lume a plantelor și animalelor, oprindu-se și la Muzeul de Științele Naturii. Nu au lipsit masa copioasă luată la restaurantul Kamarad și nici momentele de joacă în aer liber, în Parcul Cancicov. La împlinirea viselor acestor copii au contribuit prin donații, băcăuanii care, în urma unui spectacol oferit de copiii de la FunClub Bacău în luna martie, au înțeles să răspundă pozitiv mesajului care dă numele echipei de la Asociația ”Mie Îmi Pasă!”. 0 SHARES Share Tweet

