Bucurie și siguranță celor singuri! de Comunicat de presa - De Crăciun se naște o nouă șansă de a fi mai buni, recunoscători și generoși. De generozitate și omenie au dat dovadă polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Bacău și preoții din comunitatea localității Drăgugești, care au oferit alimente și produse de curățenie persoanelor vărstnice, ce locuiesc singure, în case izolate. De asemenea, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, au dus și oferit daruri copiilor aflați în Centrul de primire în regim de urgență – Bacău. Prezența oamenilor în uniformă, însoțiți de darurile lor, au adus un zâmbet celor aflați în nevoie, singurătatea fiind de cele mai multe ori mai grea ca lipsurile de fiecare zi.

