Social „Bucuria Copilăriei" sărbătorită în centrele de plasament de Comunicat de presa - În fiecare an, în toate centrele rezidențiale din cadrul DGASPC Bacău, Ziua Internațională a Copilului, a fost sărbătorită cu multă bucurie și entuziasm atât de copiii din sistemul de protecție, cât și de toți cei care se îngrijesc să le facă viața mai frumoasă. Astfel, beneficiarii Centrului de Servicii Sociale „Alexandra" Onești, împreună cu copiii din grădinițele și școlile din comunitate, participă la Festivalul „Împreună suntem puternici", dedicat Zilei Internaționale a Copiilor, festival ce se va desfășura în foișorul Parcului Municipal din Onești pe 31 mai. Centrul de Servicii Sociale „Ghiocelul" Bacău va organiza împreună cu sprijinul partenerilor Sindrom Down Bacău, Europedirect și Primăria Bacău jocuri sportive dedicate Zilei Copilului la Sala de atletism și vor viziona piesa „Albă ca Zăpada" laTeatrul Municipal Bacovia. O parte din beneficiari vor participa la o excursie la Piatra Neamț- Bicaz – Lacul Roșu. La sediul administrativ din Aleea Ghioceilor se va organiza activitatea cultural-educativă „Festivalul copilariei" împreună cu Asociația „Cărticica cu povești". Centrul de Intervenție Specializată în Domeniul Protecției Familiei (Centrul Maternal) va organiza mai multe activități. Astfel, miercuri, de la ora 18, specialiști și beneficiari vor participa alături de părinți, bunici, cadre didactice și studenți la Conferința „Parenting, Antiparenting și Educație pentru Părinți" susținută de lect. univ. dr. Oana Moșoiu, coordonatorul programului de formare „Școala Familiei." Evenimentul va avea loc la Universitatea „George Bacovia" Bacău, amfiteatrul B2, unde sunt așteptați toți cei interesați de acest subiect. Copiii peste trei ani însoțiți de mamele lor și educatori din Centrul Maternal vor merge la locul de joacă de la Arena Mall. Evenimentul este sponsorizat, în cadrul proiectului „Împreună luminăm suflete", de părinții copiilor de la Grădinița cu program normal nr. 16 din cadrul Școlii Gimnaziale „Alecu Russo" Bacău. Centrul Rezidential „Pro-Familia" va organiza o excursie la Piatra Neamț pentru 8 copii și 2 însoțitori, cu trenul (pe 1 iunie), o excursie la Tg. Ocna pentru 15 copii și 2 însoțitori, cu microbuzul (1 iunie), activități de socializare (picnic) pentru 20 copii și 2 însoțitori în Parcul Gherăiești (1 iunie), spectacolul de teatru "Neghiniță" pentru 20 copii și 3 însoțitori (4 iunie) și o vizită Baza 95 Aeriană pentru 18 copii și însoțitori (4-10 iunie, în funcție de condițiile meteo). Copiii ocrotiți în Rețeaua de Apartamente „Casa Mea" vor participa, pe 1 Iunie și la concursul de desene pe asfalt din Parcul „Cancicov", programul recreativ din Parcul „Catedralei" (face-painting). Cei din Buhuși vor participa la spectacolul de la Casa de Cultură, serbările organizate la Clubul elevilor și în Parcul Copiilor Buhuși și o excursie la Ciolpani. În Comănești, 18 puști vor participa la serbări organizate în Parcul „Dimitrie Ghika" și la picnic. 18 beneficiari din Onești vor participa la Serbarea din Parcul Municipal Onești, iar la Biblioteca Municipiului Onești – vizionarea filmului „Plouă cu baloane", atelier de creație „Tărâmul de joacă", expoziție de pictură pentru copii. Tinerii de la Centrul Multifuncțional „Henri Coandă" Bacău au beneficiat de un program bogat: vizite în Parcul Municipal Roman, Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, Mănăstirea Tisa-Silvestri Bacău, Mănăstirea Ciolpani și Mănăstirea" Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil" Runc. La Sărbătoarea Rusaliilor, 5 Iunie, beneficiarii vor participa în cursul dimineței la Slujba de Rusalii ce va avea loc la Biserica Sfântul Dumitru-Narcisa.

Beneficiarii de la Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii „Morcoveață" și de la Centrul de Primire în Regim de Urgență, precum și alți beneficiari din toate celelalte centre vor participa la activități organizate de autoritățile municipale și vor petrece alături de voluntari în Parcul Cancicov,Parcul Catedralei și Piațeta Tricolorului în perioada 1-4 iunie. „De altfel, în toate centrele se vor desfășura activități specifice zilei de 1 iunie: mese festive cu tort, dulciuri și băuturi răcoritoare, desene pe asfalt și baloane, jocuri distractive, cântece și voie bună, arată Marian Vătămînescu, purtătorul de cuvânt al DGASPC Bacău. Mulțumim din suflet tuturor celor care s-au implicat în a aduce cât mai multe zâmbete pe chipurile copiilor tocmai în ziua dedicată lor."

