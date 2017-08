S-a încheiat a IV-a ediție a Școlii de Vară la țară, gestionată fericit de Asociația ,,Liber la Educație, Cultură și Sport” București. Ediția din acest an s-a desfășurat în două comune din județul Neamț: Români și Costișa, în perioada 16-23 august. Au beneficiat 140 de copii și 20 de cadre didactice. Vedetele ediției au fost activitățile de educație non-formală, prin muzică și activități sportive. Doi profesori voluntari de la Colegiul de Arte ,,G. Apostu” din Bacău i-au învățat pe copii să-și confecționeze singuri instrumente muzicale din materiale pe care le găsesc cu ușurință prin gospodărie. De exemplu, prof. Andreea Timilie i-a învățat pe copiii din Costișa să-și confecționeze, din morcovi, mici fluiere, care să-i însoțească la muncile agricole și la alte activități. Prof. Mihai Bălan le-a predat copiilor, într-o manieră ludică, elemente de bază în percuție. Pentru sesiunea dedicată copiilor din satele Siliștea, Români și Goșmani au fost organizate, împreuna cu studenții Teodor Rugină, Sabina Ciocan, Radu Grigore și Andreea Șanta, buhușeni beneficiari ai proiectului european ,,Erasmus + Together for Active Lifestyle”, desfășurat în Bulgaria – la care Asociația ,,Liber la Educație, Cultură și Sport” a fost coordonator pentru România –, activități sportive cu obiectiv precis de conștientizare a principiilor sănătoase de viață. ,,A fost o ediție minunată. Voluntarii și beneficiarii proiectului au colaborat grozav, rezultatele primind și aplauzele gazdelor”, ne-a spus prof. Oana Șiclovan, președintele Asociației ,,Liber la Educație, Cultură și Sport” București. 0 SHARES Share Tweet

