Bucovina, lacrima durerii noastre

Bine ati venit bucovineni si prietenii lor! Cu acest salut, cu pâine si sare, luni, 28 noiembrie, ziua in care se sarbatoreste in fiecare an Unirea Bucovinei cu România, au fost intâmpinati invitatii la manifestarea “Ziua Bucovinei”, organizata de Organizatia Bacau a Societatii pentru Cultura si Literatura Româna in Bucovina, in parteneriat cu Colegiul National “Vasile Alecsandri”.

Presedinta organizatiei, prof. Elena Bostan, a vorbit celor prezenti despre semnificatia zilei de 28 noiembrie 1918, a unirii Bucovinei cu patria mama, culminând cu Marea Unire de la 1 Decembrie, devenita, in 1990, Ziua Nationala a României.

In holul Colegiului National “Vasile Alecsandri”, partener al manifestarii, a fost vernisata expozitia artistului plastic Ilie Boca, bucovinean si el, rodul cercetarii in trei editii ale Taberei de Creatie de la Straja, organizate si sustinute de un mare iubitor al artei, farmacistul Gheorghe Juravle, invitat de onoare. O interesanta prezentare a zbuciumatei istorii a Bucovinei a apartinut profesoului Adrian Horodnic, dupa care, sotii Aurica si Ciprian Iftimiu au lansat numarul 4 al Revistei “Bucovina”, in care semneaza si cunoscuti intelectuali bacauani.

Interesant si animat a fost si colocviul “Sa mai stam de vorba”, ocazie de depana amintiri, de a schimba impresii din anii de demult, dar si din calatoriile din cele doua Bucovine. Programul a fost completat de un reusit program artistic, sustinut de Ansamblul “Ciucurelul” al CN “Vasile Alecsandri”, condus de prof. Mitica Procopie.