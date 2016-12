Buciumi: Un incendiu puternic i-a mistuit toată casa

Incendiul violent s-a iscat in urma cu doua seri, se pare de la un cos de fum care nu ar fi fost protejat termic. Mircea Ursachi (59 ani), din comuna Buciumi, era acasa când s-a pornit vâlvataia, dar n-a apucat decât sa fuga din calea flacarilor.

Vecinii au sarit si ei cu galetile de apa sa stinga focul, pâna au ajuns pompierii de la Detasamentul Onesti, insa din casa nu s-a mai salvat nimic. „A ars tot. Mobila, haine, electrocasnice, absolut tot ce aveam. Si tuburile de oxigen, ca eu sufar cu plamânii si aveam nevoie sa respir, si cardul de sanatate, toate s-au facut scrum. In zece minute toata locuinta a fost distrusa”, povestea proprietarul.

„Erau flacari mari. Am sarit toti vecinii de aici din zona, ca asa este la incendiu, dar ce sa mai salvezi, la cum ardea”, spunea si o vecina. Ramas acum in plina iarna sub cerul liber, Mircea Ursachi a fost nevoit sa se mute in casa mamei sale, care este in aceeasi curte. Batrâna s-a temut ca flacarile va cuprinde si locuinta sa.

„Acum sta aici la mine, ce sa faca daca nu mai are unde. Erau flacari asa de mari si batea vântul ca m-am speriat ca ajunge si aici la mine si arde si casa mea. Asta imi mai trebuia acum la batrânete. El este si bolnav si statea acolo separat, dar nu cred ca o sa mai repare ceva ca nu sunt bani. Eu am 450 de lei pensie si el cam la fel, ca este pensionat pe caz de boala”, spunea Elena Ursachi, mama proprietarului.

Ajutor de la autoritatile locale

Autoritatile locale sunt dispuse sa-i intinda o mâna de ajutor, dar nu pot face prea multe. „El este un baiat sarac si bolnav si o sa incercam, cu aprobarea consiliului local, sa-i dam niste tigla pe care am dat-o jos de pe primarie si de pe magazii, ca in primavara sa se apuce de constructie si o sa mai vorbim si cu cetatenii care-l pot ajuta cu materiale.

Cam atât poate face primaria, pentru ca bani nu avem de unde sa-i dam. Comuna este saraca”, a declarat Fanica Cozma, primarul comunei Buciumi.