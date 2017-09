Declaraţii de-a dreptul cinice în dosarul în care trei medici din Bacău sunt judecaţi pentru ucidere din culpă, fiind acuzaţi că nu au tratat corespunzător o fetiţă de 5 ani, din comuna Răcăciuni, după ce aceasta a fost muşcată de un câine bolnav de rabie.

Neglijenţa lor a dus la decesul copilei, sunt acuzaţiile aduse de anchetatori. Medicii au dat declaraţii în instanţă în care îşi susţin nevinovăţia.

Ca o concluzie simplă, vinovat ar trebui să fie primul care a consultat-o pe fetiţă. Ceilalţi nu aveau „obligaţia” să o salveze!

Declaraţiile lor scot la lumină o lipsă de comunicare elementară care pune în pericol vieţile pacienţilor.

Ancheta în acest caz a fost declanşată în februarie 2012, la scurt timp după decesul copilei infectată cu virusul rabiei. Parinţii fetei au făcut plângere penală acuzând că medicii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţe Bacău care s-au ocupat de Denisa V. nu au stabilit un diagnostic corect şi au tratat cu superficialitate cazul.

După patru ani de cercetări, procurorii de la Parchetul Judecătoriei Bacău au concluzionat că medicii C. G. (secţia UPU), P.P. (secţia Pediatrie) şi C. M. (secţia Oftalmologie) au dat dovadă de neglijenţă în tratarea copilei şi se fac vinovaţi de moartea ei, motiv pentru care au fost trimişi în judecată. Conform rechizitoriului, C. G. este acuzată că în data de 17.12.2011, când a fost de gardă la UPU şi a aflat că fetiţa a fost muşcată de un câine, „nu a recomandat un consult şi un tratament de specialitate Boli Infecţioase, pentru protecţia antirabică, omisiune ce a condus la decesul pacientei V. Denisa Nicoleta din data de 27.02.2012, cu diagnosticul de rabie, fără profilaxie postexpunere, encefalită rabică, insuficienţă cardiorespiratorie”.

Acelaşi medic a fost trimis în judecată şi pentru fals în înscrisuri oficiale, după ce în februarie 2012, după moartea fetiţei, ar fi completat în fals fişa UPU întocmită în 17 decembrie 2011 pe numele pacientei, cu menţiunea că a consultat-o pe minoră şi a solicitat examen chirurgie infantilă, valoarea tensiunii arteriale şi a pulsului, deşi, spun procurorii, nu a efectuat o astfel de consultaţie.

Ceilalţi doi medici, P.P. şi C. M., sunt, de asemenea, acuzaţi că nu au recomandat consult şi tratament de specialitate Boli Infecţioase, pentru protecţia antirabică, ceea ce i-ar fi salvat viaţa copilei. De altfel, raportul de expertiză medico-legală confirmă că tratamentul aplicat fetiţei, curăţarea şi pansarea plăgii, nu a fost suficient şi că era necesar şi un tratament de specialitate Boli Infecţioase ce ar fi trebuit recomandat de oricare din cei trei medici care au consultat-o. La urmărirea penală, inculpaţii nu şi-au recunoscut fapta (C. G. a recunoscut doar falsul în înscrisuri). Familia fetiţei decedate cere de la inculpaţi, dar şi de la SJU, daune morale de 1.200.000 euro şi daune materiale de 30.000 lei.

„Nu am examinat-o niciodată pe minoră”

În instanţă, avocatul dr. C. G. (domiciliată în prezent în Belgia) a cerut reaudierea martorilor, dar şi un supliment de expertiză medico-legală prin care să se stabilească dacă un medic UPU poate fi răspunzător pentru prejudicii aduse unui pacient care nu a fost prezentat medicului în vederea examinării medicale.

„Consider această probă deosebit de importantă în dovedirea nevinovăţiei mele în raport cu fapta de ucidere din culpă reţinută în sarcina mea, deoarece înţeleg să susţin şi să dovedesc că subsemnata nu am examinat-o niciodată pe minora V. Denisa Nicoleta, aceasta nefiindu-mi prezentată în UPU spre examinare”, susţine C. G.

În declaraţia dată în instanţă, aceasta a arătat că a aflat de acest caz deabia când fetiţa a decedat, atunci fiindu-i adusă fişa medicală pe care a completat-o în fals.

„În ceea ce priveşte infracţiunea de fals în înscrisuri oficiale sub semnătura mea, recunosc în totalitate fapta. Nu cunosc nimic în legătură cu acest caz, întrucât nu am consultat minora. Nu am fost anunţată despre existenţa acestui pacient pe care urma să îl consult.

În luna februarie 2012, am fost înştiinţată de şefa secţiei, şi mi-a adus la cunoştinţă, prezentându-mi o fişă, că o pacientă minoră a decedat ca urmare a unei plăgi muşcate şi mi-a comunicat că s-a prezentat într-o zi când eram de serviciu de gardă. În fişa de observaţie, am observat că minora fusese consultată de inculpatul P. Urmare a acestor discuţii, am completat fişa medicală în sensul că aş fi consultat pacienta minoră şi că aş fi constatat anumite valori medicale.

Primul medic care ia cunoştinţă de o plagă muşcată are obligaţia de a dispune trimiterea pacientului pentru consultare în cadrul Secţiei Boli Infecţioase – Serviciul antirabic.

Medicul specialist pediatru, inculpatul P., a fost chemat de la UPU a SJU la secţia Pediatrie a Spitalului de Pediatrie unde a consultat minora. Dacă aş fi văzut minora, în mod sigur aş fi anunţat Secţia Boli Infecţioase şi aş fi recomandat consultarea minorei de către un medic din cadrul Serviciului antirabic”, a declarat C. G.

Despre salvarea unei vieţi: „Nu aveam obligaţia….”

C. M. a declarat, în instanţă, că în decembrie 2011, atunci când l-a sunat dr. P. solicitându-i un examen oftalmologic pentru fetiţă, el se afla în concediu. Astfel, pacienta s-a prezentat, împreună cu mama ei, la cabinetul particular. Dar nici aici nu i s-a recomandat un consult şi un tratament pentru protecţia antirabică. Din simplul motiv că medicul nu era obligat!

„Am efectuat examenul oftalmologic, am constatat o plagă muşcată veche de 24 de ore (…). Nu aveam obligaţia de a trimite pacienta minoră în cadrul Boli Infecţioase, decât dacă era internată în secţia de Oftalmologie. Dacă pacienta minoră s-ar fi adresat la prima consultaţie întâi mie aş fi efectuat toate demersurile şi aveam obligaţia să îi recomand proceduri pentru tratamentul antirabic. Având în spate două consulturi de la două instituţii medicale, am fost convins că la acel nivel în mod evident s-a recomandat profilaxia antirabică. (…)

Nu am contactat ulterior pe medicul care mi-a solicitat consultarea pacientei minore întrucât nu aveam această obligaţie”, este declaraţia incredibilă a medicului.

Dr. P.P. nu a fost audiat încă, cel mai probabil va da declarație la termenul din 28 septembrie. Însă, din ceea ce a depus până acum la dosar, acesta va invoca la rândul lui, în apărare, tot lipsa „obligaţiei”. El a cerut la un termen anterior audierea unor medici din SJU care să clarifice dacă acesta era obligat să recomande consult şi tratament pentru protecţie antirabică. Medicul vrea, de asemenea, să demonstreze că responsabilitatea este strict a UPU.