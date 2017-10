– o echipă formată din pădurari şi un medic veterinar s-au chinuit ore în şir ca să salveze animalul din laţul în care era prins Urletele ursului i-au alertat pe sătenii din Brusturoasa, care l-au găsit foarte aproape de o livadă de la marginea localităţii. Era prins într-un laţ, pus acolo de braconieri, şi pentru salvarea sa au fost mobilizaţi mai mulţi pădurari din zonă, dar şi un medic veterinar. Animalul a fost tranchilizat de un angajat al Direcţiei Sanitar Veterinare Bacău şi apoi consultat de un medic veterinar, care s-a asigurat că nu a fost rănit. A fost eliberat din capcană şi după ce s-a trezit a fugit înapoi în pădure, de unde venise după hrană. Acesta este al doilea caz înregistrat în ultimele zile, în comuna Brusturoasa. La sfârşitul săptămânii trecute, un alt urs, în vârstă de doi – trei ani, a fost găsit prins tot într-un laţ, în pădure. După aceste situaţii, poliţiştii au început verificările pentru depistarea şi tragerea la răspundere a celor care au pus capcanele în pădurile din comună. 0 SHARES Share Tweet

