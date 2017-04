Social Broscuțele țestoase din Lacul Bacău, în pericol de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După hibernare, broaștele țestoase au început, încet, încet, să-și facă apariția pe lacurile de lângă municipiul Bacău, ele putând fi observate, chiar în aceste zile, în zona din coada lacului Bacău, arie naturală protejată aflată în custodia Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău. ”Ţestoasele încep să fie active în această perioadă ieşind din hibernare , astfel încât pot fi observate pe lacurile de lângă oraş. Pe lacul Bacău am întâlnit o ţestoasă europeană – Emys orbicularis, specie indigenă de dimensiune relativ mică (15-25 cm)”, au spus reprezentanții CRE Bacău, manifestându-și totodată îngrijorarea cu privire la pericolele la care, din păcate, din cauza omului, pot fi supuse țestoasele . Astfel, din experiențele anilor trecuți, dar și din acest an, voluntarii CRE Bacău atrag atenția asupra faptului că principala amenințare pentru țestoase (și nu numai) în această perioadă, sunt incendiile necontrolate de vegetație, provocate cel mai adesea de om. ”În cursul zilei de miercuri, 5 aprilie, am descoperit de altfel, în zona din coada lacului Bacău, în habitate specifice broaştelor ţestoase, trei focare de incendii. În zonele afectate de incendii au fost descoperite şi în trecut broaşte ţestoase arse”, spun membrii CRE Bacău. Mai mult, zilele trecute, voluntarii ecologiști au descoperit ”la soare”, pe malul lacului Bacău și un exemplar de țestoasă de Florida (Trachemys scripta elegans), specie necomună zonei noastre, considerată chiar invazivă. Chiar și așa, însă, pentru că țestoasa prezenta urmele unor lupte de demult, lipsindu-i o bucată dintr-un picior şi coada, voluntarii CRE au considerat că locul ei este în locul în care au găsit-o, adică Lacul Bacău. ”Specia comună întâlnită în zona noastră, care poate fi observată şi pe lacul Bacău, în special în bălţile din coada lacului este ţestoasa europeană de apă (Emys orbicularis)”, informează CRE Bacău, atrăgând din nou atenția asupra faptului că această specie trebuie să fie și protejată, nu doar admirată. 0 SHARES Share Tweet

