Sport Bronz pentru Ionuț Pușcașu Judo/ Finala CN U18 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Weekend-ul trecut, în sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava s-a desfășurat finala Campionatului Național Under 18 la judo. Concursul a reunit pe cele patru spații de luptă 350 de sportivi, cele mai aglomerate categorii de greutate fiind 66 și 73 kg, cu câte 33-35 judoka. SCM Bacău a cucerit o medalie de bronz prin Ionuț Pușcașu (foto), la 66 kg. Deși era favoritul categoriei, Pușcașu a ratat intrarea în finală, ratând, astfel, și participarea la Balcaniadă. „Din păcate, în semifinală, deși conducea, Ionuț s-a oprit la marginea saltelei, relaxându-se, lucru care l-a costat pierderea meciului. Își dorea foarte mult aurul, însă a fost nevoit să se mulțumească doar cu bronzul. În ceea ce privește Balcaniada, el mai poate participa doar dacă renunță cineva”, a declarat antrenorul SCM Bacău, Aurel Chelariu. O comportare foarte frumoasă a avut Ștefan Cremene care, deși evoluează de regulă la U16, a demonstrat că poate face față cu brio și la un nivel de vârstă mai ridicat. Sportivul născut în 2002 a câștigat trei meciuri până la intrarea în finală, unde a fost întrecut de un adversar cu doi ani mai mare. Pierzând și meciul pentru bronz, Ștefan Cremene a aocupat în final locul 5, însă evoluția sa este una dătătoare de speranțe. La 73 kg, SCM Bacău s-a prezentat cu trei sportivi: Alex Burcă (an de naștere 2000), George Crețu (2002) și Dragoș Prosie (2001), primii doi ocupând locul 7, după ce au câștigat câte trei meciuri din cinci. Duminică, 26 februarie, la Sala de Atlestim din Bacău va avea loc ediția a 39-a a turneului internațional „Cupa Mărțișorul”. Cea mai longevivă competiție de lupte din țară este organizată de DJTS Bacău și AJJ, în parteneriat de JC Royal și este rezervată sportivilor de la categoriile U16, U15 și U13, la masculin și feminin. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.