Băcăuanul Alin Ronțu a adus României prima medalie continentală la juniori mari după o asteptare de 25 de ani, făcând pereche la sincron cu bucureșteanul Aurelian Dragomir Un sfert de veac. Atât a trebuit să aștepte România pentru a cuceri o nouă medalie la Europenele de sărituri în apă rezervate juniorilor mari. La feminin, onoarea fusese salvată inclusiv de argintul unei băcăuance, Mara Aiacoboae. La masculin, însă se așternuse praful peste reușita lui Gabriel Cherecheș- și el băcăuan!- din 1992. După 25 de ani, tot un băcăuan a salvat situația: Alin Ronțu. Joi seara, la Europenele de juniori mari de la Bergen (Norvegia), săritorul legitimat la SCM Bacău a cucerit la sincron, acolo unde a făcut pereche cu Aurelian Dragomir (Olimpia București) medalia de bronz în proba de platformă 10 metri. O reușită istorică, o reușită greu dacă nu chiar imposibil de pronosticat. Mai întâi pentru că, inițial, echipa României fusese formată din cei doi bucureșteni de la Olimpia, Aurelian Dragomir și Teodor Zarnescu. Apoi, pentru că România nu era cotată cu șanse de a intra măcar în 1-6. Rusia, Anglia, Germania și Ucraina erau marile favorite. Numai că, pe ultima sută de metri, componența echipei „tricolore” a fost modificată, Alin Ronțu înlocuindu-l pe Teodor Zărnescu. Și, chiar dacă Ronțu și Dragomir s-au antrenat împreună doar în Norvegia, în zilele premergătoare concursului, treaba a mers brici. Rusia a luat titlul continental, conform așteptărilor, Anglia s-a clasat a doua, cum era și firesc, însă pe locul 3 nu a venit nici Germania și nici Ucraina, ci România, Ronțu și Dragomir suflând bronzul ucrainienilor chiar la ultima săritură. „Sunt foarte, foarte fericit pentru acest rezultat. E cea mai mare reușită din carieră”, a mărturisit Ronțu, care, în urmă cu doi ani cucerise bronzul la individual, la Campionatul European de sărituri în apă rezervat juniorilor 2. „Este o surpriză extraordinară. Aveam mare încredere în Alin, știam că intrarea sa în echipă va crește șansele României, dar, ca să fim sinceri, ne era greu să ne gândim la o medalie. Bucuria este acum cu atât mai mare cu cât am dat peste cap toate pronosticurile”, a declarat pentru „Deșteptarea.ro” antrenorul Adrian Gavriliu, care a concluzionat: „Acum, tot ce îmi doresc este să nu fim nevoiți să așteptăm alți 25 de ani pentru o nouă medalie la juniori mari”. 155 SHARES Share Tweet

