Competiție foarte puternică, prestație lăudabilă. Astfel ar putea fi sintetizată evoluția sportivilor de la CSM Bacău- Palatul Copiilor la „Borsa Open Judo” desfășurată weekend-ul trecut, la Mostar, în Bosnia – Herțegovina. Nivelul competiției ce a reunit la start 1100 de sportivi din 32 de țări (printre care și India) înscriși la categoriile de vârstă U12, U14, U16 și U18 l-a impresionat pe antrenorul băcăuan Dorin Cruceanu: „A fost cel mai puternic turneu internațional la care am participat vreodată. Am văzut mulți sportivi foarte bine pregătiți atât fizic, cât și tehnic. Suntem și noi acolo, dar mai avem de muncit”. Delegația băcăuană a fost prezentă pe podium grație bronzului cucerit de Andreea Radu la 44 kg U18, după ce la categoria sa de vârstă, U15, aceasta pierduse finala mică. Aproape de o medalie s-a aflat și Kimberley Ungureanu. După trei meciuri câștigate la ippon, Kimberley a ratat intrarea în finală prin cumulul de penalizări în fața unei reprezentante a gazdelor, după care a pierdut și meciul pentru bronz ca urmare a unei decizii de arbitraj. „Meciuri frumoase au făcut și Sergiu Buzduga, Alexandru Zaharia, Alexandru Popovici și Tudor Varvaroi. Sunt mulțumit de prestația sporivilor mei și nu le pot reproșa mai nimic având în vedere că drumul a durat 25 de ore și că într-un interval de 48 de ore ei nu au dormit mai mult de 10 ore. S-a dovedit încă o dată că performanța rimează cu sacrificiile și cu munca”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Dorin Cruceanu, care a adăugat: „Mulțumim clubului pentru susținerea financiară și sperăm să reprezentăm CSM Bacău cu onoare peste tot în lume. Luna viitoare intenționăm să participăm la un alt turneu puternic în Italia, la Bergamo, și nădăjduim că vom găsi finanțarea necesară. Doar luând contact cu sportivi foarte buni în cadrul unor competiții internaționale puternice putem progresa cu adevărat”. 0 SHARES Share Tweet loading...

