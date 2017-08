Plutonierul Sinodor Socea de la Baza 95 Aeriană Bacău a reprezentat România la Campionatul Mondial de Vovinam Viet Vo Dao, unde a obținut medalia de bronz. Competiția s-a desfășurat la New Delhi, India, în perioada 1-5 august. Despre rezultatele sportive ale militarului băcăuan vă vom relata în una din edițiile viitoare ale cotidianului “Deșteptarea”. 78 SHARES Share Tweet

