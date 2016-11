Cunoscutul broker pe piata de capital Cristian Sima, dar si controversat om de afaceri, „brokerul fugar” – cum ii place sa se autodefineasca dupa ce in anul 2012 a parasit România acuzat ca ar fi pierdut mai multe milioane de euro din portofoliile pe care le administra in numele mai multor clienti, dar, se pare, implicat si in jocurile politice la nivel inalt, a poposit in Bacau. Invitat de un grup de tineri prieteni, Cristian Sima a avut, astfel, prilejul sa-si lanseze si la noi cartea „Marea Spovedanie a brokerului fugar”, aparuta anul trecut la Editura Integral, dar si sa dialogheze cu cei 15 – 20 de bacauani care au tinut sa-l vada.

Cristian Sima locuieste, in prezent, in Elvetia, iar in România se afla doar de câteva zile. „Dupa patru ani de la plecarea din tara – a spus brokerul – am considerat ca ar fi interesant sa ajung in mai mute orase de provincie din România. Nu atât pemtru a populariza cartea, care s-a si vândut in totalitate, dar foarte multa lume are sa-mi puna diverse intrebari, mai ales incomode. De altfel, eu raspund si pe Facebook la orice intrebare”.

Cristian Sima recunoaste ca nu este un scriitor, ci un matematician in primul rând, dar a cochetat la viata sa si cu lieratura si cu ziaristica in diversele ei forme. Pasiunea vietii sale a fost, insa, de departe, piata de capital. Doctor în matematica, dar si cu ceva practica pe pietele de capital din Italia, Franta si de la Londra, Sima a fost unul dintre primii investitori locali care a deschis o firma de brokeraj dedicata pietelor internationale, WBS Holding. A fost si membru al Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti, dar implicat si in afaceri imobiliare, inclusiv in presa, prin portalul de stiri Hotnews. A fost si presedinte al Bursei de Marfuri din Sibiu, pâna la plecarea sa din tara, acuzat ca a pierdut 3,5 milioane de euro, banii sai si ai clientilor sai.

O astfel de viata este descrisa, in unele dintre aspectele ei in cartea „Marea Spovedanie”, un veritabil jurnal, despre care autorul insusi spunea „Va rog sa o luati ca pe o opera literara, pentru ca «opera literara» abunda de detalii din culise, de dezvaluiri despre legaturile lui Catalin Predoiu cu clanul Ponta-Cazanciuc, agenti CIA infiltrati în banci, razboiul Serviciilor sau modul în care am fost fortat sa plec de la Hotnews. Va urma si un al doilea volum, poate si al treilea, sa vedem”.

Discutiile de la intâlnirea din Bacau au vizat, insa, si opiniile brokerului asupra dezvoltarii actuale a economiei si a societatii românesti, chiar cu unele inflexiuni politice, desi Cristian Sima se declara in afara oricarui interes politic. In comentariile sale, ca si in cele cuprinse in carte, apar o multime de personaje importante ale mediului politic si economic de la noi.

Cristian Sima este un om cu carisma, dar si cu har narativ, iar povestile sale pot impresiona pe oricine, dar mai ales pe cei care cocheteaza cu piata financiara sau chiar cu piata de capital.