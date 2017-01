Bricolaje / Frumusețea naturală și feminitatea fără vârstă

A fost Crăciunul, a mai fost și un cutremur, nu cine știe ce (am mai scăpat o dată), și acum au trecut. Mi-e bine, mi-e rău? N-aș putea să spun. La fiecare sfârșit de an am o stare confuză, un amestec de bucurie și tristețe, de melancolie, mai curând. Deși sărbătorile sunt frumoase și așteptate, iureșul lor mă obosește.

Iar când rămân singură cu mine, cad puțintel pe gânduri. Nu-mi fac bilanțuri, dar încerc să nu privesc înapoi cu mânie și mari regrete (că unele mici tot se strecoară pe ici pe colo, deși eu le-aș alunga pe toate, hotărât), și îmi propun să mă uit înainte fără mari neliniști, cu un fel de împăcare senină. Dar îmi pregătesc din timp și îmi aprovizionez sursele de seninătate și relaxare, așa cum am făcut și în acest Crăciun, când m-am copilărit cât cuprinde.

Că nu degeaba e Crăciunul bucuria copiilor! Întâi i-am răsfățat însă pe cei mici din familie, făcând ce se cuvine cu astfel de prilej, pentru ca, mai apoi, să plonjez în lumea ficțiunii eliberatoare, dedulcindu-mă la uitatul la filme, fără restricții de program. Am văzut astfel o mulțime de filme de aventuri și de animație, unele încântătoare. Mi-a plăcut și m-a amuzat mult noua versiune cinematografică a basmului „Albă ca Zăpada”, sub titlul de „Oglindă, oglinjoară”. Versiune updatată are mult umor și o prezintă pe Snow, eroina principală, ca pe o luptătoare foarte determinată să-și găsească fericirea. Este prototipul tinerei femei emancipate a zilelor noastre, independentă, volițională, puternică. Rolurile sunt inversate, ea fiind cea care-l apără pe Prinț și-l salvează de vraja cea rea.

E foarte inteligentă, deloc naivă, astfel că, într-o scenă finală, nu mai mușcă din apetisantul măr roșu oferit de regina cea rea, preschimbată într-o dizgrațioasă femeie bătrână, ci taie din fruct o felie, oferindu-i-o acesteia. Ironică răsturnare de situație, nu-i așa? În rolul lui Snow e drăgălașa fată a lui Phill Collins, Lily, proaspătă, plăcută, dar adevărata creație actoricească din film îi aparține Juliei Roberts. Ea e Regina cea rea, maștera, odioasă, criminală, lacomă, perversă, în fine, cumulând toate păcatele. Iar actrița e excelentă în exprimarea acestui infernal amestec de personaj malefic. „Oglindă, oglinjoară” îți încântă ochiul și prin decorurile și costumele absolut superbe, iar finalul este extrem de vesel, colorat, dansant, a la Bollywood, regizorul fiind de origine indiană.

Și au mai fost două lucruri care mi-au plăcut în acest final de decembrie, și anume celebrul calendar Pirelli, care, pentru 2017, „celebrează frumusețea naturală și feminitatea”. Cunoscutul fotograf Peter Lindbergh a ales 15 mari vedete de la Hollywood, printre care Julianne Moore, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Helen Mirren, Kate Winslet, toate trecute bine de vârsta tinereții, Mirren are chiar 71 de ani, ca să-i pozeze fără niciun pic de machiaj și nicio fărâmă de artificiu.

Și au ieșit niște spendide poze în alb–negru, veritabile capodopere. Stai și te uiți cu admirație la doamnele respective, pe care le știi în fel și chip de pe ecrane, în fel de fel de costume și de machiaje, cât sunt de naturale, de firești în actualele ipostaze, cum își păstrează intactă grația, misterul feminității! E ca o gură de aer proaspăt acest calendar acum, când vezi atâtea fetițe schimonosite, fandosite, maimuțărindu-le pe domnișoare, pe manechine, copile chinuite de mămicile lor și târâte pe la concursuri de frumusețe.

Ei bine, uite că a venit un fotograf deştept, cu o idee grozavă, vrând să le elibereze pe femei de „fetișul frumuseții artificiale, de mitul tinereții veșnice și al perfecțiunii”. Mit care bântuie prin societatea noastră postmodernă și face numeroase victime (vezi mutilările de după anumite operații estetice). Încântătoare, de o adorabilă, picantă dezinvoltură este și apariția pe coperta magazinului W a lui „funny girl” Barbra Streisand, la 74 de ani. Îmbrăcată doar în partea de sus cu o cămașă albă, bărbătească, și o cravată neagră, cu o haină aruncată neglijent pe umărul stâng. Și cu niște picioare la vedere, lungi, lungi… Din acelea care te ajută nu numai să mergi, ci să-ți faci un drum în viață.