Brand de Bacău. „Everywhere” cu Antonio Gatti

Și-au stabilit din start nișa pe care au vrut să dezvolte afacerea: haine pentru bărbați, din gama business, de o calitate foarte bună, echivalentă cu orice brand din lume, pe partea de calitate, de manoperă, dar la un preț accesibil. S-au înființat, pe piața din Bacău, în 2013, au mers la început doar pe producție de paltoane, s-au dezvoltat, iar acum putem vorbi și de alte produse – sacouri, jachete, veste și trench-uri. Și cum o afacere nu avea cum să fie cunoscută pe piață fără un nume propriu, și-au ales și un brand: Antonio Gatti, înregistrat la OSIM, ca marcă proprie. Un business de succes în prezent, mai ales pe vânzările online, despre care ne-a vorbit Adrian Frigioiu, director de marketing.

– Cum a început totul? Putem vorbi deja de un nume al acestei firme, Antonio Gatti, chiar aici, în Bacău. Sunt patru ani de acum de când v-ați înființat.

– Da. Începutul a fost doar pe producție de paltoane. Ne-am axat pe această zonă pentru că exista o lipsă de astfel de produse pe piață și am încercat să devenim cât mai buni. Ulterior, ne-am mărit numărul de modele și ne-am dezvoltat. Nu am vrut să lucrăm și să vindem sub alte denumiri, cum fac marea majoritate a fabricilor din Bacău, din Moldova și din țară în general, așa că următorul pas după ce ne-am înființat, a fost să ne alegem și un nume. Investițiile la început au fost mici, dar ne-am extins, raportat la nivelul vânzărilor. Am vrut să ne dezvoltăm prin forțe proprii, fără infuzie de capital străin, fără vreun investitor din afară care ar fi putut impune anumite condiții sau care ar fi urmărit doar un profit clar. Așa se face că, doar prin investiții proprii, am crescut natural, am mărit linia de producție, dar și gama de produse, în funcție de cererea pe care am avut-o și de puterea noastră de vânzare. Astăzi vorbim deja de o firmă cu 45 de angajați, dar și de o dublare a cifrei de afaceri de la an la an.

– Spuneați că odată cu firma a luat naștere și brand-ul Antonio Gatti.

– Da. Acest nume, Antonio, este legat de o persoană dragă celui care a construit business-ul, iar Gatti, pentru a fi, poate, mai aproape de Italia, pentru că acolo se dă ora exactă în modă. Este și adaosul „Everywhere”, pentru că vrem să ducem acest nume Antonio Gatti și, prin el, produsele noastre, peste tot în lume. Să le facem accesibile tuturor oamenilor.

– Cum se fabrică un produs în firma Antonio Gatti din Bacău? Mergeți pe anumite schițe, lucrați cu un anumit designer sau sunt modele proprii?

– Mergem doar pe modele proprii. Pentru a crea un anumit model, înainte de toate stabilim ce vrem exact să producem. Mergem chiar și la prezentările de modă din străinătate sau la târgurile de produse pentru a vedea ce se poartă, care sunt trendurile, apoi cumpărăm materia primă, țesătura și accesoriile, numai din Italia, pentru că acolo este patria producției de țesături de calitate. Urmează creația în linie proprie. Începem cu seria zero, adică acele modele care se produc primele, se retușează, se modifică dacă e cazul, până se ajunge la un produs ce îl considerăm a fi bun de vânzare, iar în final, acel model merge în atelierul de producție, unde se lucrează efectiv produsele de linie ce vor fi livrate pe piață. Nu mergem pe comenzi speciale, producem tot ce putem vinde în sistem propriu, ne estimăm nivelul de vânzări și ne mărim producția în funcție de acest indicator. Încă nu avem puterea, din punctul meu de vedere, de a produce pe cât putem vinde!

– Cum desfaceți produsele? Cum ajung ele la clienți? De unde putem cumpăra un model marca Antonio Gatti?

– Producția este doar în fabrica de aici, din Bacău, de pe strada Turbinei, nr. 4. Aici este și un showroom, unde clienții pot veni personal pentru a vedea, proba și cumpăra produsele. Mai avem și câteva magazine partenere în țară care ne-au contactat să le livrăm produse noastre, pentru că le-au văzut și le-au plăcut, dar cel mai mult mergem pe vânzarea online. Aici ne-am dezvoltat foarte mult sistemele, aici sunt și investiții mai serioase. Vindem și pe extern, ne-am înscris inclusiv pe amazon.co.uk, unde am construit un store al nostru, iar de acolo au început să ne găsească și clienți din Marea Britanie, Olanda, Belgia, Spania.

– Ați pornit de la paltoane și acum vindeți o gamă diversificată de produse pentru bărbați.

– Misiunea brandului Antonio Gatti este de a produce articole de îmbrăcăminte pentru bărbați la o calitate ireproșabilă și prețuri accesibile. Nu facem rabat la calitate, astfel că produsele noastre sunt fabricate din materiale superioare: cașmir, lână merino, puf de gâscă extra, fermoare marca YKK, nasturi metalici și capse, toate de cea mai bună calitate. Producem paltoane, deținem cea mai variată gamă de paltoane pentru bărbați din țară, dar lucrăm și sacouri, jachete, sacouri cu puf, veste smart casual, veste office, geci cu puf. Mergem mai mult pe linia de bussines, pe stilul cambrat, nu regular, nu neapărat pentru zona de vârstă de 20-30 de ani, ci mai mult spre 35-45 – 50 de ani. Nu producem însă costume și nici haine elegante, pentru ocazii. Intenționăm să introducem în linia de producție, să adăugăm în portofoliul brand-ului și pantalonii, dar tot pe zona de smart casual, nu pe cea ceremonială. Echipa Antonio Gatti se preocupă constant de studierea pieței, de ceea ce își doresc clienții, pentru a fi întotdeauna cu un pas înaintea competitorilor noștri.

– Prețurile…

– Prețurile nu sunt neapărat cele mai mici din piață. Nu ne batem cu producția din Turcia sau China, de low-cost, și nici cu marile brand-uri de lux. Dar, ca exemplu, un palton scurt poate pleca de la 350 de lei și poate ajunge până la 1.100 de lei. Diferența o fac materialele folosite și accesorizarea; unele sunt din lână, altele din cașmir, dar avem și paltoane cu gulere din blană. Sacourile sunt de la 370 pănâ la 570 de lei. Veste sunt de 130 lei, dar și de 350 de lei, gecile și jachetele pleacă tot de la 370, iar gecile din puf, lungi, de 870 de lei, deci nici 200 de euro.

– Relația cu clientul cum e? Feedback-ul în tot ceea ce faceți, fie pe linia de producție, fie pe cea de distribuție, îl urmăriți?

– De când am pornit ideea de a face un brand, numărul unu pentru noi a fost clientul. Răspundem la orice mesaj de pe Facebook, rezolvăm orice problemă care poate să apară, orice nemulțumire dacă există, cum se întâmplă peste tot. Eu spun că feedback-ul e bun. Pe Facebook mesajele nu se pot șterge. Iar acolo se poate vedea că din 89 de feedback-uri câte avem la un produs, de exemplu, 85 sunt de cinci stele, ceea ce cred eu că spune multe despre calitatea produselor noastre și despre modul cum abordăm noi relația cu clientul. Feedback-ul este bun și asta ne determină să continuăm.

– Cum convingeți potențialii clienți să vină să achiziționeze un produs Antonio Gatti? De ce ar alege acest brand și nu s-ar orienta spre un altul care poate e mai cunoscut sau la modă?

– Ținând cont că nu ne-am axat pe vânzare fizică într-un magazin, promovăm mai agresiv abia acum pentru băcăuani acest punct de lucru unde pot veni să își ia un produs direct de la poarta fabricii. Dar, încă de la început, cum spuneam, ne-am focusat mai mult pe anumite strategii în vânzarea online. În general, piața de online pe îmbrăcăminte este undeva la 7%. Restul rămâne retailul clasic. Ca să luăm și noi o cât mai mare parte din cei 7%, venim cu prețuri accesibile, cu o calitate foarte bună a produselor, dar și cu transport gratuit, cu schimbul și returul gratuit la orice produs, oriunde s-ar afla clientul în țară. Deci dacă un client vrea să probeze și să cumpere un produs, îl primește pe transport gratuit, dacă nu îi vine mărimea, poate să îl schimbe gratuit, iar dacă din diferite motive vrea să îl returneze, o poate face, fără vreun cost suplimentar. Totodată, pe comenzi online, se poate plăti cu cash la curier, cu carduri online și chiar, tot online, cu plată în rate. Suntem foarte flexibili, tocmai pentru a atrage clienții și a le oferi ceea ce își doresc.

– Ce va urma? Ce v-ați propus în strategiile de viitor ale afacerii?

– Pe termen lung, ne dorim să ajungem peste tot în lume. Pe termen scurt și mediu vrem să diversificăm gama de produse, astfel încât să putem oferi tot ce înseamnă o combinație de modele pentru a îmbrăca un bărbat din cap până în picioare. Aici mă gândesc, cum am mai spus, și la o linie de pantaloni, dar și de cămăși, inclusiv, poate și pantofi. Ne gândim și la deschiderea unui flagship store, adică magazinul de referință al brand-ului Antonio Gatti, un magazin model pe care vrem să îl deschidem undeva, aici, în zona Moldovei, poate chiar în Bacău.

1 of 11

Adresa: strada Turbinei, nr. 4, lângă Gepex Parc

http://antoniogatti.ro

facebook/antoniogatti sau paltoane barbati

http:/emag.ro/brands/brand/antonio-gatti

0 SHARES Share Tweet