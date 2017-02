Povestea unuia dintre cei mai mari artişti ai lumii spusă de copii, de elevii unei clase de la Şcoala „Mihai Drăgan”, cu emoţia şi candoarea vârstei, în faţa unui auditoriu care s-ar fi aşteptat poate la o dizertaţie academică despre creaţia şi evoluţia artistică a sculptorului născut în Hobiţa Gorjului, a ţintuit pur şi simplu publicul în scaune. Frumoasă idee a conducerii Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, copiii nu au mai fost doar spectatori la un act de cultură, aduşi încolonaţi de la şcoală, ci au contribuit, inteligent puşi în valoare de profesoara Lidia Sabău, la reliefarea unui destin şi a unui creator de geniu, care a fost Constantin Brâncuşi, de la a cărui naştere s-au împlinit 141 de ani. Manifestarea a ieşit din tiparele, devenite de acum tradiţie prin instituţiile noastre de cultură, la care eroii sunt specialiştii invitaţi şi nu personajul sărbătorit sau comemorat. Dar despre acest aspect, vom avea ocazia să mai vorbim. A fost prezentat şi un film documentar de excepţie „Brâncuşi şi şcoala de a privi”, realizat la sugestia lui Barbu Brezianu, după un scenariu al poetului Marin Sorescu, film premiat, în 1976, la Festivalul de la New York, care are la bază temele principale ale creaţiei marelui Brâncuşi, completat de muzeograful Iulian Bucur cu o interesantă poveste a principalelor opere ale celui care a revoluţionat sculptura modernă, de la Cuminţenia Pământului, Coloana Infinitului, până la Pasărea măiastră, refăcând, cu har şi inedite informaţii, traseul artistic al artistului, de la Hobiţa, până în marile muzee ale lumii. Spre deliciul copiilor, Origami Club Bacău a făcut o demonstraţie a acestei arte, prezentând câteva din operele lui Constantin Brâncuşi, „construite” din hârtie. O contribuţie importantă la desfăşurarea manifestării şi-a adus-o şi Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” cu o expoziţie de Ex libris, atent armărită de copii şi publicul prezent, printre care am remarcat un „pluton” din cadrul Garnizoanei Bacău, partener al colocviulului. 12 SHARES Share Tweet

