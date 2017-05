Social Braconieri prinși pe Lacul Răcăciuni de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În data de 04.05 a.c, în jurul orei 09.30, jandarmii din cadrul unui echipaj mobil de ordine şi siguranţă publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, în timp ce executau o acţiune de patrulare intercomunală ce viza şi combaterea braconajului piscicol, au surprins în flagrant, pe lacul de acumulare Răcăciuni, în zona comunei Horgeşti două persoane care pescuiau cu ajutorul unei plase . Persoanele au fost interceptate şi identificate, constatându-se că este vorba despre Florin D. de 42 de ani şi Ionuţ R. de 15 ani, din comuna Horgeşti; aceştia foloseau la pescuit o plasă de tip monofilament, a cărei deţinere şi folosire sunt interzise. Asupra lor s-a găsit şi cantitatea de 20 de kilograme de peşte. În cauză jandarmii au întocmit pe numele făptuitorilor dosare cu acte de constatare sub aspectul comiterii unor fapte susceptibile infracţiunilor de pescuit în perioada de prohibiţie, deţinere fără documente legale a peştelui precum şi utilizare a uneltelor de plasă tip monofilament , conform O.U.G 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. Dosarul a fost înaintat organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor şi aplicării măsurilor legale. Peştele a fost redat de către jandarmi mediului natural. 2 SHARES Share Tweet

