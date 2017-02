Un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, în data de 31.01 a.c., în jurul orei 12.00, în timp ce executa o acţiune de patrulare intercomunală ce viza şi prevenirea şi combaterea braconajului piscicol, a surprins în flagrant, pe lacul de acumulare Răcăciuni, în zona comunei Horgeşti doi bărbaţi în timp ce pescuiau folosindu-se de o plasă de pescuit. Au fost identificaţi B.V. de 32 ani şi B.I.V. de 25 ani, ambii cu domiciliul într-o comună limitrofă lacului, care pentru pescuit se foloseau de o plasă de pescuit de tip monofilament cu dimensiunea de 2 m. x 100 m. Drept urmare, jandarmii au întocmit celor doi bărbaţi actele de constatare sub aspectul comiterii unei fapte susceptibile încălcării prevederilor din O.U.G. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, acestea fiind predate lucrătorilor de poliţie pentru continuarea cercetărilor în acest caz. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.