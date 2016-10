Boxerii SCM-CSSM Bacau au cucerit doua titluri nationale la Tineret

O noua generatie, acelasi apetit pentru victorii. Sectia de box a SCM- CSSM Bacau si-a primenit lotul, mizând aproape in totalitate pe reprezentanti ai noului val. Desi proiectul e cu bataie lunga, rezultatele au aparut inca din start.

Astfel, la CN de Tineret desfasurate saptamâna trecuta, in localitatea vâlceana Brezoi, bacauanii au cucerit doua titluri nationale. La 52 kg, Sebastian Arbuz a luat aurul dupa o finala câstigata in fata musceleanului Ionut Ghitu, in timp ce la 75 kg, Alberto Biro, declarat cel mai bun pugilist al intregii competitii, s-a laureat campion ca urmare a finalei câstigate in fata braileanului Adi Barbieru.

“Doua succese meritate, carora li se adauga si satisfactia de a fi, alaturi de Dinamo, pe locul intâi la cluburi. Si daca tot vorbim de satisfactii sa notam ca un alt component al clubului nostru, Viorel Fâciu a fost protagonistul celui mai frumos meci al intregii gale, contra ploiesteanului Vlad Haiduc, la 69 kg.

Am inceput un nou ciclu cu care tintim sus, foarte sus”, a declarat antrenorul bacauan Relu Auras (foto), care priveste deja spre Olimpiada 2020, de la Tokyo. “Din acest motiv am si fost de acord sa preiau lotul national de tineret, care se bazeaza pe scheletul SCM-CSSM Bacau. Impreuna cu secunzii mei Abaldin si Cara, avem planuri mari.

Personal, vreau sa demonstrez ca Bacaul continua sa dea ora exacta in boxul din România. Si nu doar din România”, a spus Auras, facând referire la cea mai importanta provocare internationala a finalului de an: Mondialele din Rusia: “In noiembrie, la Sankt-Petersburg am in vedere o medalie mondiala. Mizez mult pe Biro”. Alt ciclu, aceleasi ambitii de anvergura internationala.