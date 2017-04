Sport Box: Ronald Gavril a câștigat prin KO în gala de la Las Vegas de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Boxerul român Ronald Gavril l-a învins pe americanul Decarlo Perez prin KO tehnic în repriza a treia a meciului desfășurat sâmbătă, la Sam’s Town Hotel & Gambling Hall din Las Vegas (SUA), la categoria supermijlocie. Ronald ”The Thrill” Gavril (30 ani), care face parte din echipa celebrului Floyd Mayweather, și-a trecut în palmares a 18-a sa victorie la profesioniști (14 KO), având un singur meci pierdut. Pugilistul de origine băcăuană, antrenat la Las Vegas de Eddie Mustafa, a câștigat înainte de limită ultimele cinci meciuri. Decarlo Perez (26 ani) are 16 victorii la profesioniști (5 KO), 6 înfrângeri (3 KO) și un meci egal. Gavril, care deține centura de campion nord-american al categoriei (NABF), speră să boxeze cât de curând pentru un titlu major la categoria sa. Fostul fotbalist Adrian Mutu a fost printre primii care l-au felicitat pe Gavril pentru victorie, într-o postare pe Facebook, iar boxerul i-a mulțumit imediat pentru acest lucru. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

