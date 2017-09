Sport Box: Relu Auraș: „Bate-l, Roli!” de Dan Sion -

Primul antrenor al lui Ronald Gavril va fi prezent pe 8 septembrie, la Las Vegas, la meciul în care fostul său elev va lupta pentru titlul mondial WBC cu mexicanul David Benavidez Ani la rândul i-a ținut pălmarele. Pregătindu-l pentru Naționale, Europene și Mondiale. Acum îi ține pumnii. Strâns de tot: în joc se află titlul mondial WBC la categoria super-mijlocie. Pe scurt, vârful carierei lui Ronald Gavril. Vineri, băcăuanul de 31 de ani care evolează în echipa lui Floyd Mayweather se va lupta la Las Vegas pentru a deveni cel mai tare boxer profesionist al lumii la super-mijlocie. Iar Relu Auraș, antrenorul care l-a descoperit și l-a format pe Roli nu vrea să lipsească de la cel mai important meci din cariera fostului său elev. „Maestre, pe 8 septembrie te aștept la Las Vegas. Boxez pentru titlul mondial WBC cu mexicanul Benavidez. Ți-am păstrat două bilete. Nu care cumva să nu vii!", a fost mesajul pe care Roli Gavril i l-a trimis lui Auraș încă din august. „Cum să lipsesc? Roli a fost și este ca și copilul meu. Îi voi fi alături și de această dată", spune Auraș, care va pleca astăzi spre Las Vegas pe ruta București-Frankfurt- San Francisco. Auraș nu poate uita cum l-a descoperit pe Roli. „Mă aflam la Slănic cu lotul și am revenit în Bacău pentru un sparring. La un moment dat am văzut în sală un puști care lovea un sac. Deși o făcea mai mult în joacă, mi-am dat seama imediat că e făcut pentru box. Nici nu știam că e fratele lui George Gavril. L-am întrebat dacă vrea să devină boxer. Mi-a zis că da. «Mare?», l-am zădărât. «Cel mai mare», mi-a răspuns. Cu asta m-a făcut KO. Imediat l-am luat cu mine la Slănic. Era mascota lotului; avea 10-11 ani. De atunci, l-am luat peste tot cu mine. L-am luat și în Maroc, când am preluat selecționata lor pentru Olimpiada de la Beijing. ", își amintește Relu Auraș. Antrenorul nu poate uita nici nedreptatea care i s-a făcut lui Roli înainte de una din edițiile Campionatului European, când Obreja și FRB au preferat să-l titularizeze pe Juratoni. Gavril și-a luat revanșa la Naționale. „Praf l-a făcut pe Juratoni", zâmbește Auraș. După 165 de meciuri câștigate la amatori, Ronald Gavril a optat pentru boxul profesionist, stabilindu-se în Las Vegas și fiind cooptat în echipa Mayweather Boxing Club. „În ciuda tuturor tentațiilor pe care le oferă Vegasul, Roli a rămas dedicat boxului", spune Auraș. Dovada? Din cele 19 meciuri disputate la profesioniști, „The Thrill" („Fiorul", așa cum îi spun americanii) și-a adjudecat 18, 14 fiind câștigate prin KO. „Cu Benavidez va fi însă mult mai greu. Mexicanul e tare; are același stil ca și Roli. Oricum, va fi care pe care", este de părere Relu Auraș, care a avut și un sfat pentru fostul său elev: „Să conduci tu lupta. Dacă lași inițativa mexicanului, te poate termina. Fii primul care dă: am încredere în forța loviturilor tale. Bate-l, Roli!"