Box / Pregatiri pentru Nationale si Mondiale

Lotul national de box pentru Tineret se afla in aceasta saptamâna in Republica Moldova, unde se pregateste pentru principalele competitii ale toamnei. Astfel, dupa Nationalele de Tineret ce vor incepe in weekend, la Râmnicu-Vâlcea, va urma Campionatul Mondial din noiembrie, din Rusia.

Construit pe “scheletul” SCM Bacau, lotul national de Tineret coordonat de antrenorul Relu Auras va sustine in Moldova meciuri cu Rusia, Belarus, Ucraina si Ungaria. “Este un turneu foarte puternic, asa cum a fost si cel de saptamâna trecuta, de la Praga, acolo unde Sebastian Arbuz si Alberto Biro au cucerit medaliile de aur la categoriile lor de greutate: 52 kg, respectiv 81 kg.

Incepem un nou ciclu cu lotul de tineret al României, ciclu care sper sa ne aduca satisfactii”, a afirmat Relu Auras, care, pe lânga Sebastian Arbuz (52 kg), Cristian Manea (60 kg), Alexandru Suciu (69 kg) si Alberto Biro (75 kg, chiar daca in Cehia a triumfat la 81 kg) a inclus in lotul pentru Moldova si trei seniori de la SCM Bacau: Alexandru Machidon, Nicusor Ciobanu si Alexandru Cristofor.

“Asa cum spuneam, turneul din Moldova este unul cu un grad ridicat de dificultate, iar Machidon, Ciobanu si Cristofor au nevoie de meciuri tari inaintea Nationalelor de Seniori, din octombrie. Prin urmare, i-am cooptat si pe ei in lotul cu care ne-am deplasat peste Prut”, a precizat antrenorul Auras.