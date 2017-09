Box, Campionatele Nationale de Tineret Finalele si Rolly Gavril

Ultima gala a competitiei de la Sala de Atletism s-a desfasurat pe doua “culoare”: primul, cel al meciurilor pentru medaliile de aur ale celor 10 categorii de greutate; celalalt a fost o cursa a spectatorilor de a-i lua un autograf lui Ronald Gavril, renumitul boxer profesionist bacauan, sau, si mai bine, sa faca o poza impreuna cu el. Iar daca tot ajunsesera in zona VIP, doritorii de amintiri pretioase i-au “atacat” pe aceleasi teme si pe Relu Auras, cel care l-a format pe Gavril la SCM Bacau, ori pe Vasile Câtea, presedintele FR Box. Revenind la subiectul principal, Nationalele, in ring s-au dat lupte grele, cele mai multe fiind foarte echilibrate. Bacaul si-a luat, ca de obicei, partea leului, având opt medalia]i, dintre care trei cu aur. Tot trei campioni a avut Dinamo, dar mai putini medaliati cu argint si bronz. REZULTATELE FINALELOR Cat. 46-49 kg / Cosmin Gârleanu (Hunedoara) b.p. Orhan Marcu (Farul Constanta); Cat. 52 kg / Marian Schiopu (Petrolul Ploie[ti) b.ab.2 Florin B\lteanu (CS Tg. Jiu); Cat. 56 kg / Dorin Doghi (U Cluj-Napoca) b.p. Valentin Velicu (CSM Braila); Cat. 60 kg / Catalin Burcea (BC Simion) b.p. Eduard Jipeanu (CS Navodari); Cat. 64 kg / Gabriel Dinu (Bacau) b.p. Vlad Matei (Dinamo); Cat. 69 kg / Tayson Lubert (Dinamo) b.p. Marius Citu (Bacau); Cat. 75 kg / Alberto Simion (Bacau) b.p. Viorel Ficiu (CS Tg. Jiu); Cat. 81 kg / Alberto Biro (Bacau) b.ab.2 Paul Nastase (Steaua); Cat. 91 kg / Cristian Filip (Dinamo) b.p. Michel Constantin (CSM Craiova); Cat. +91 kg / Emanuel Mican (Dinamo) b.p. Antonius Savu (CSM Pitesti). 11 SHARES Share Tweet

