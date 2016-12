Cronica rutiera Bogdănești: Un sofer beat a provocat un accident rutier de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 22 decembrie a.c, în jurul orei 08.30, poliţiştii oneșteni au fost sesizați despre faptul că pe DN 11 din comuna Bogdănești, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului polițiștii au constatat că unul dintre conducătorii auto implicați, un tânăr de 24 de ani, din comuna Oituz, posesor al unui permis de conducere eliberat de autoritățile britanice, se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Municipiului Onești unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei și i s-a reținut permisul de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul de către un conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice. 8 SHARES Share Tweet

