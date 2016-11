This time, for real, asa cum ziceau cei de la Sex Pistols in „The Great Rock ‘n’ Roll Swindle”. Prin urmare, de data aceasta e pe bune: Bogdan Milon pleaca din functia de director coordonator al Clubului Sportiv Stiinta Municipal. Si e pe bune pentru ca despartirea de CSSM, produsa la cererea lui Milon, a fost inregistrata la Primarie in adresa 44645/ 03.11.2016 sub formularea „incetarea raportului de munca”. Asadar, e definitiva. Fara cale de intors. Adio si n-am cuvinte!

In iarna, Milon isi mai anuntase o data plecarea. Cu urmatoarele cuvinte, publicate pe 7 ianuarie, de cotidianul „Desteptarea”: „”Decizia de a pleca de la CSSM nu am luat-o cu inima usoara. Ea a venit ca urmare unei oferte de nerefuzat primite din mediul privat. Este genul de oferta care apare, daca apare, o data in viata si careia pur si simplu nu-i poti spune «nu»”. Ulterior, Bogdan Milon a revenit asupra deciziei, continuându-si activitatea la conducerea clubului sportiv al Primariei. „Tin sa precizez ca, la vremea respectiva, plecarea mea nu a fost una sigura suta la suta. Imi luasem concediu fara plata timp de doua luni, urmând sa ma intorc daca nu m-as fi adaptat la mediul privat”, a comentat (ex)seful CSSM Bacau.

Saptamâna trecuta, Milon a hotarât sa spuna din nou „adio” clubului sportiv al Primariei. Asa cum aminteam, de data aceasta, in mod „definitiv si irevocabil”. Motivul rupturii nu este foarte clar. „Nu mi-am dat demisia, ci am solicitat incetarea raportului de munca. Nu pot spune ca exista un motiv anume care m-a impins sa iau aceasta hotarâre. Sunt si foarte aglomerat in perioada aceasta, iar, pe de alta parte, poate ca oamenii de la Primarie vor sa vina cu o echipa noua in fruntea clubului. Am considerat ca este mai bine sa plec”, a declarat Bogdan Milon, care nu a putut sa dea un raspuns explicit nici in privinta viitorului sau ca presedinte al Consiliului de Administratie la CSSM: „Chiar nu stiu daca voi ramâne sau nu. Eu nu tin neaparat. Depinde ce se va hotari. Daca se doreste ca eu sa plec, ma dau la o parte fara niciun fel de discutii”.

Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de astazi a Consiliului Local Bacau se afla si proiectul de hotarâre prin care se ia act de „solicitarea de incetare a raportului de munca prin acordul partilor, incepând cu data de 1.11.2016, a domnului Bogdan Traian Milon din functia de director coordonator al Clubului Sportiv Stiinta Municipal Bacau”. Tot in Extraordinara de azi se vor aproba conditiile generale de ocupare a functiei de director coordonator al CSSM, devenita vacanta dupa plecarea lui Milon. This time, for real.

Patru directori in nici doi ani

In mai putin de doi ani, pe la conducerea CSSM Bacau s-au perindat patru directori. La inceputul lui 2014, Gabriel Stanica Lupu, cel care detinea functia inca de la fondarea clubului, in 2010, a fost inlocuit de Vasile Jâmbu. In vara lui 2015 s-a produs o noua schimbare, Jâmbu cedând locul lui Bogdan Milon. Acum, cu plecarea lui Milon, la conducerea CSSM va ajunge un nou director coordonator. Cine va fi si cât va rezista, ramâne de vazut.