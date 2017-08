Contrasens Bocitoarele de pe FB de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter A devenit o obişnuinţă, chiar un obicei prost: cum păţeşte câte unul ceva, hop, postează pe facebook, eventual, aruncând vină pe alţii. S-a tăiat cineva la deget în timp ce gătea? Pac, pe FB să se plângă şi să comenteze că a păţit-o din cauza că preşedintele asociaţiei de proprietari l-a stresat cerându-i să plătească întreţinerea. E aglomeraţie în oraş pentru că vine vreo sărbătoare şi toată lumea a ieşit la cumpărături? Gata, nu se mai poate, vine sfârşitul lumii şi de vină e, fireşte, administraţia care nu dărâma blocurile că să facă străzile suficient de largi. Intră un punct termic în revizie şi nu e apă caldă pentru două zile? Aleluia! Vrem capul directorului de la societatea de agent termic, nesimţitul care a îndrăznit să facă revizie, când putea să lase lucrurile aşa, eventual, vreo defecţiune să se producă la iarnă, că să nu fie nici căldură! Am simplificat, desigur. Dar cam aşa stau lucrurile: romanul nu mai stă să vadă care este relaţia de cauzalitate, cine a provocat o acţiune şi care au fost cauzele. Iar la acest obicei au contribuit din plin politicienii şi formatorii de opinie înregimentaţi, care, pentru a obţine avantaje electorale, pun ventilatorul cu rahat pe competitori şi încurajează gânditul în clişee „light”. Că nu s-ar întreba niciodată dacă nu cumva strada e aglomerată pentru că au urcat prea mulţi în maşini că să ia un kil de făină, în loc să folosească transportul în comun sau să meargă pe jos. Se plângea un tip că a fost amendat de Poliţia Rutieră pentru o chestie care în alte ţări este legală şi numai în România se poate întâmpla aşa ceva. Perfect adevărat, nici nu ştie ce adevăr a grăit. Poate să fie un lucru legal şi paralegal în Germania sau Franţa, dacă în România acel lucru nu e legal, vei suportă consecinţele legii. Ce făcuse băiatul? Îşi luase nişte xenoane de la dezmembrări şi le pusese pe maşină dar, deşi se potriveau că mărime şi model, nu aveau şi mecanismele necesare pentru reglaj pe care le cerea maşina. A fost amendat şi a început să bocească pe Facebook de vină fiind, evident, poliţiştii şi nu el. Logica nu face casă bună cu românul. Din păcate asta se vede cel mai bine pe reţelele sociale, unde cârduri întregi de utilizatori bocesc pe umărul câte unuia care a păţit o boacănă şi care a găsit rapid un ţap ispăşitor. Niciodată nu este vină noastră, totdeauna e de vină altcineva. Responsabilitate zero. 0 SHARES Share Tweet

