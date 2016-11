Bobocii de la „Eminescu” s-au dat in spectacol

Inca o seara de pomina la Teatrul de Vara „Radu Beligan”. De aceasta data „de vina” au fost elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu”, cei care au hotarât printr-un spectacol bine pus in scena, ca este momentul sa-si aleaga cei mai in voga boboci. Astfel, aseara s-a disputat balul in urma caruia s-au acordat titlurile de Miss & Mister Boboc 2016.

Spectacolul, care a durat in total mai bine de trei ore, a cuprins numere interesante puse in scena de elevii de la „Eminescu”, reprezentatii care au cuprins foarte multe momente muzicale, de la pop la rap si populara, majoritatea fiind detinuta de instrumentistii la chitara. Cine ar fi crezut ca la „Eminescu” sunt atât de multi chitaristi?

Pe lânga toate acestea au mai existat numere de majorete, dar si doua prezentari de moda. O prezentare de moda pe tema sportiva si una pe meserii.

La sectiunea dedicata elevilor de clasa a IX-a in concursul de Miss & Mister au participat 7 perechi de boboci. Plini de emotii, acestiau au fost supusi unor probe si arbitrati de un complet de jurati format din profesori si reprezentanti ai sponsorilor.

Dupa ce au trecut de prima proba, cea a tinutelor de zi, proba ce a avut menirea ca participantii sa depaseasca emotiile, a urmat proba de talente care se pare ca a fost favorita publicului. Bobocii aflati in competitia de Miss & Mister au ales sa prezinte in aceasta proba diferite momente de teatru, momente muzicale sau au dansat, fie vals, fie contemporan. „Cireasa de pe tort” a fost pusa la ultima proba, cea a tinutelor de seara, in care bobocii au stralucit in adevaratul sens al cuvântului.

Dupa o seara in care publicul format din parinti, elevi si profesori a fost incântat de un spectacol de bun gust, juriul a hotarât:

Miss Boboc 2016 Colegiul „Mihai Eminescu” este concurenta cu numarul 1 in concurs, Denisa Pârjol, de la clasa a IX-a C.

Denisa are ca hobby-uri dansul pictura si sportul si considera ca, „in viata, indiferent de situatie, trebuie sa fii cu zâmbetul pe buze, pentru ca doar asa poti fi invingator”.

De cealalta parte, cu titlul de Mister Boboc 2016 Colegiul „Mihai Eminescu” a fost investit concurentul cu numarul 2 in concurs, Cosmin Damian, elev in clasa a IX-a E. Cosmin este de parere ca „pentru a avea mai mult decât ai in mod obisnuit, trebuie sa devii mai mult decât esti” si are ca pasiuni sportul si dansul.

Pe locul secund in ierarhia fetelor s-a clasat Elena Dimitru (nr. 6 in concurs), iar Delia Talaba (nr.4 in concurs) a câstigat locul III. In clasamentul baietilor, pe II s-a clasat Cristian Dragan (nr. 5 in concurs), iar pe III s-a situat Mihail Daranuta (nr. 3 in concurs).

Cu titlul de Miss Popularitate a fost incununata Ana Maria Mustia care a fost concurenta cu numarul 3 in concurs, iar Mister Popularitate a fost numit concurentul cu numarul 4, Andrei Berdila.