Boala grea in Sanatate

Cineva se intreba de ce atâtia oameni presupus educati cred in vrajelile de doi lei ale unor persoane fara pregatire de specialitate care scriu pe Internet despre “pericolul” vaccinurilor sau al mamografiilor, indemnând lumea sa nu mai accepte propunerile medicinei moderne pe motiv ca “orice cancer se trateaza de la sine iar cine manânca sanatos nu se poate imbolnavi”. Iar explicatia era ca din cauza conditionarii actului medical de plata unei spagi.

Ca, atunci când doctorul iti spune ca te opereaza doar daca ii dai o anumita suma, incerci sa gasesti tratamente alternative inchinându-te la moaste sau aplicând solutii “naturiste” gasite pe Facebook.

De spagile din sistemul sanitar stim foarte bine ca exista. Sa nu ne amagim, si inainte de 1989 medicii luau si pretindeau spaga. Exista, desi ne e greu sa credem, medici care chiar conditioneaza actul medical de achitarea unor sume.

Dar autoritatile nu vad, de peste un sfert de secol asta. Inchid ochii pentru ca salariile din sistem sunt mici si nici un Guvern de pâna acum nu a incercat sa le mareasca. Desi an de an sumele alocate Sanatatii sunt tot mai mari. Dar banii nu se duc in salarii, medicii si asistentii pleaca in strainatate, serviciile oferite sunt tot mai proaste. Dar banii care se platesc sunt tot mai multi!

Pentru ca banii sunt sifonati. Dar nici o autoritate a Statului nu s-a sesizat. Banii se duc spre “baietii destepti” din sistem, autoritatile se fac ca nu vad, Sanatatea o duce tot mai prost, bolnavii mor cu zile iar medicii cer spaga. E o poveste care se repeta de ani de zile.

Si nimeni nu vrea sa faca nimic. Unii, in numele ideologiei, altii, in numele profitului. Culmea este ca ni se spune ca, pentru a imbunatati lucrurile din Sanatate ar trebui sa o privatizam. De-a dreptul amuzant: Sanatatea este deja privatizata pe bucati.

Pentru ca multe servicii din spitale sunt “externalizate” catre firme care primesc sume mult mai mari decât cele pe care unitatea medicala le-ar cheltui ca sa se ocupe ea de problema.

Medicamentele generice sunt evitate pentru ca sunt prea ieftine si se cumpara doar medicamente scumpe; la fel cu consumabilele.

Aparatura din spitale se defecteaza subit si pacientii sunt trimisi la unitatile private, transferul pacientilor intre corpurile de cladire ale spitalelor se face cu autosanitare private si asa mai departe.