Blue Air a ramas fara Aeroportul Bacau. Contractul de concesionare a fost reziliat

Contractul de concesionare a Aeroportului „George Enescu” din Bacau, intrat in vigoare pe 27 ianuarie 2010, a fost reziliat. Motivul? Neindeplinirea obligatiilor de catre concesionarul Blue Air.

Compania se obliga, atunci, sa investeasca in acest obiectiv 45 de milioane de euro, pe care urma sa-i recupereze in 35 de ani. Consiliul Judetean (CJ) voia un aeroport modern in Bacau, dar nu avea 45 de milioane de euro, iar Blue Air dorea sa faca o afacere rentabila, mai exact, sa câstige din operare.

Prin contract, concesionarul s-a angajat sa extinda platformele si sa construiasca o pista noua, de 2,5 km, de pe care sa poata decola avioane grele, un terminal nou, cai de rulare, facilitate cargo, sistem de balizaj luminos, echipamente pentru controlul traficului aerian, sisteme de salvare etc.

Ce a facut? A terminat o platforma cu indicele de portanta 65, a deviat retelele, a executat 7 la suta la garaje, 11 la suta din turnul de control, 17 la suta din canalizare si doar 1 la suta din terminal.

Termenul de finalizare era septembrie 2013. Lucrarile au fost intârziate din diverse cauze: litigii legate de utilizarea garantiei de catre Blue Air si refuzul de a achita taxa de autorizare a constructiei catre CJ Bacau, modificarea proiectului tehnic, lipsa banilor.

Urmeaza stabilirea daunelor!



Desi „afacerea” de pe Aeroportul Bacau a avut succes, numarul pasagerilor apropiindu-se de 400.000, Blue Air a mers tot mai prost. SC Romstrade SRL, principalul actionar al Blue Air, a intrat in insolventa, apoi administratorul Nelu Iordache a fost arestat fiind acuzat de deturnare de fonduri. Dupa asta, pe aeroport nu s-a mai construit nimic. In mai 2013, Blue Air a fost cumparata de Airline Management Solutions, care nu a dorit sa preia si concesiunea.

„Contractul a fost reziliat, urmând ca de la 1 noiembrie Aeroportul George Enescu sa treaca in administrarea Regiei Autonome. Acum suntem in perioada de preluare a contractelor, bunurilor si personalului, care decurge destul de dificil. Ceea ce s-a facut, la inceput, in sase luni va trebui sa se desfasoare acum la foc automat” – a declarat Oana Chelaru, director general al RA Aeroportul International Bacau.

„Pasagerii trebuie sa stie ca activitatea aeroportuara nu va avea de suferit cu nimic. Totul se desfasoara normal”, sustine directorul Chelaru. Nefiind realizata investitia, tot din noiembrie va fi demarat procesul de evaluare, care va fi realizat de un expert neutru.

„Se va tine cont de cheltuielile facute cu intretinerea aeroportului, care nu sunt mici, de valoarea investitiilor realizate si de veniturile obtinute”, arata Oana Chelaru. Scopul evaluarii este stabilirea daunelor produse de Blue Air prin nerespectarea contractului.