Blocurile din orasul Comanesti asteapta schimbarea la fata

In ultimii doi ani, orasul Comanesti a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Dupa reabilitarea retelelor, a strazilor, a parcarilor, a trotuarelor si a iluminatului public, atentia conducerii Primariei Comanesti se indreapta catre necesitatea reabilitarii exterioare a blocurilor din oras.

Fatadele deteriorate si sterse ale blocurilor urmeaza sa fie reparate si vopsite in culori noi. Primarul Viorel Miron spune ca acest lucru va deveni posibil anul acesta, investitia urmând sa poata fi suportata din fonduri europene accesate de administratia locala. „Proiectul de reabilitare a blocurilor din oras vizeaza aproximativ 4.500 de apartamente.

Este necesara o astfel de investitie, pentru ca imobilele au nevoie de interventii. In plus, vom contribui considerabil la confortul proprietarilor, care pot economisi energia termica, pe timp de iarna. Am avut sedinte cu asociatiile de proprietari ca sa vedem daca vor sa se implice in acest proiect”, declara Viorel Miron, primarul orasului Comanesti.

Daca proprietarii isi dau acordul, ei trebuie sa suporte 25 la suta din investitie, primaria va acoperi 15 la suta din costuri, iar fondurile europene suporta 60 la suta din valoarea lucrarii. Procentul de 25 la suta din totalul lucrarii de reabilitare se imparte intre toti proprietarii, fiecaruia revenindu-i o suma in functie de cota parte indiviza. Tot cu ajutorul fondurilor europene, vor fi reabilitate mai multe institutii (scoli, gradinite si spitalul orasenesc).