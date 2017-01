Ca urmare a fenomenelor de îngheț din ultima perioadă și a blocajelor de ghețuri create în albie, nivelul râului Trotuș a crescut cu circa 50 cm, determinând în același timp o ridicare a nivelului freaticului în zona locuită a satului Goioasa, comuna Agăș. Acest fenomen a condus la producerea de infiltrații în beciuri. În același timp, circa 20 de gospodării se află sub risc de a fi inundate de către râul Trotuș. Reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău s-au deplasat de urgență în zonă pentru a evalua situația și a lua măsurile necesare. S-a decis deplasarea unui excavator în zonă și intervenirea urgentă în albia râului Trotuș pentru a distruge podul de gheață și blocajele și pentru a asigura scurgerea apei. Ca urma a temperaturilor scăzute din ultima perioadă, pe majoritatea cursurilor de apă şi a lacurilor de acumulare s-au format poduri de gheaţă şi gheaţă la mal. Recomandăm populaţiei să evite traversarea pe poduri de gheaţă a cursurilor de apă sau a lacurilor de acumulare, dar şi practicarea sporturilor pe apa îngheţată, deoarece, din cauza fluctuaţiilor de temperatură prognozate pentru perioada următoare, grosimea gheţii nu poate susţine greutate mare. 24 SHARES Share Tweet

