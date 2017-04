Bliss Events&Flower Shop: O florărie cu viziune spre anul 2020

De o lună de zile, piaţa florăriilor din Bacău a devenit mai bogată odată cu deschiderea florăriei Bliss Events&Flower Shop. Amplasată peste drum de Gara Bacău, lângă o firmă de pompe funebre (tot afacere de familie), florăria vine cu o altfel de ofertă în întâmpinarea clienţilor. Diana Simion este managerul şi creierul acestei afaceri. Este genul de femeie care vede frumosul în orice, iar cu ajutorul florilor vrea să-i aducă pe băcăuani mai aproape de sentiment, de frumos, de iubire. Este omul care apreciază florile sub toate formele, începând de la cele de hârtie, continuând cu cele nemuritoare şi până la florile naturale sau ornamentele de nouă generaţie. Tuturor le dă o formă inedită şi de fiecare dată este pregătită să te surprindă cu un aranjament sau cu o combinaţie de culori la care sigur nu te-ai fi aşteptat.

O florărie pregătită pentru anul 2020

La cei 28 de ani ai ei, Diana Simion are deja experienţa afacerilor. A lucrat ani buni în sfera organizării de evenimente, a studiat şi s-a pregătit asiduu pentru această meserie. A făcut toate acestea tocmai pentru a fi pregătită să preîntâmpine dorinţele clienţilor ei şi pentru a le oferi frumosul într-un aranjament unic. De trei ani lucrează în acest domeniu şi spune că încă mai are de învăţat.

”În acest domeniu este o muncă continuă pentru că te confrunţi cu o tehnologie care creşte şi se dezvoltă de la an la an. Tot ceea ce fac, fac pentru oameni. Vreau ca florile mele să-i bucure, iar atunci când trec pragul florăriei să fie în centrul atenţiei şi să primească cu tot dragul buchetul sau floarea cerută. Vreau să-i scot pe băcăuani din sfera aranjamentelor anilor ’90 şi să-i duc undeva spre anul 2020. Am viziunea şi curajul, iar scopul meu este să le arăt oamenilor că această piaţă s-a dezvoltat şi că are mult mai multe de oferit”, declară Diana Simion, manager la Bliss Events&Flower Shop

Florăria se adresează tuturor clienţilor

Diana Simion spune că florăria ei nu se adresează neapărat zonei, ci tuturor clienţilor. Chiar dacă funcţionează pe strada Gării nr. 58, florăria Bliss Events&Flower Shop a devenit deja cunoscută, făcându-şi un renume pe piaţă. Aranjamentele florale inedite pot fi văzute oricând la adresa: facebook.com/Blisseventsandflowers sau direct în magazin. Aici, cum treci pragul florăriei cochete, te întâmpină o atmosferă de poveste, cu flori, mesaje şi cadouri. Florile, alese cu grijă şi împrospătate săptămânal, sunt o adevărată încântare pentru privitori. Oferta vastă de aranjamente florale răspunde tuturor cererilor, de la comenzile pentru evenimente (stare civilă, nuntă, botez etc.) până la solicitările online, livrarea fiind gratuită.

“Potenţialii clienţi trebuie să se obişnuiască cu astfel de servicii şi să le ceară. Noi suntem aici ca să le satisfacem aceste cereri. Pentru ce să pierzi timp preţios, alergând prin oraş după flori, când poţi accesa pagina noastră, îţi alegi aranjamentul, lansezi comanda şi primeşti produsul acasă, după care poţi pleca liniştit la petrecere sau îţi poţi surprinde în mod plăcut partenera, mama sau pe cineva drag”, declară Diana Simion



O muncă extrem de solicitantă

La prima vedere, o afacere cu flori poate părea cel mai simplu de condus, întreţinut sau dezvoltat. Însă, în spatele unei astfel de afaceri se ascunde foarte multă muncă. Diana Simion spune că adesea munca în florărie poate fi distractivă când dai frâu imaginaţiei, poate fi plină de recompense atunci când îşi vede clienţii mulţumiţi, însă, este şi extrem de solicitantă atunci când primeşte comenzi pentru mai multe evenimente care au loc în aceeaşi zi.

“O astfel de afacere este poate una dintre cele care îţi consumă foarte mult timp. Când am pornit pe acest drum ştiam foarte clar că trebuie să sacrific mult din timpul petrecut alături de familie. Când este vorba de flori, trebuie să fii pregătit să lucrezi până târziu, să pierzi nopţi, să ai weekend-urile ocupate cu evenimente şi să renunţi la vacanţă ca să mulţumeşti clientul/clienţii, pentru că oamenii aceştia vor să lucreze cu tine”, spune Diana Simion

Potenţialii clienţi care doresc aranjamente florale pentru evenimente trebuie să ştie că pentru astfel de ocazii comenzile se fac cu cel puţin o săptămână înainte.

Nu există sezon la flori şi nici zahăr în vază

Tânăra femeie de afaceri spulberă ideea preconcepută că florile se aleg în funcţie de sezon. Diana distruge acest mit şi spune că nu există sezon la flori. Acestea pot fi obţinute oricând din Olanda, iar cel mai bun exemplu este cel al unui cuplu care s-a căsătorit în luna iunie şi a avut liliac la nuntă, deşi, în România, sezonul acestei flori trecuse. Mai mult, freziile, bujorii sau lalelele pot fi comandate tot anul. Pentru florari, Olanda este cel mai important furnizor. Florile vin gata tăiate, iar florarii, prin măiestria lor, le dau formă în cele mai neaşteptate moduri. În florăria Bliss Events&Flower Shop ajung însă şi flori româneşti, crescute şi îngrijite chiar în comuna Sărata din Bacău. Şi dacă tot am amintit de mit-uri, Diana Simion menţionează că zahărul adăugat în vaza cu flori, ca să menţină plantele mai mult timp, este doar un mit fals. Zahărul nu face altceva decât să favorizeze înflorirea şi să dezvolte bacterii în vasul în care sunt ţinute plantele.

Fără flori susţinute cu sârmă şi fără celofan

La Bliss Events&Flower Shop băcăuanii nu vor avea niciodată neplăcuta surprinză să găsească în aranjamente flori susţinute cu sârmă şi învelite în celofan. Diana Simion respinge din start ideea de a folosi astfel de metode.

“Noi investim în flori, facem cursuri, mergem la workshop-uri, ne specializăm pentru a le oferi băcăuanilor flori ca pentru anul 2020. Eu îmi respect clienţii şi le ofer flori de calitate. Clienţii mei ştiu deja că nu este esenţial să ai într-un buchet 100 de flori, ci important este ce exprimă el. Importantă este cromatica şi bileţelul cu mesaj. Le arătăm clienţilor noştri că floarea trebuie preţuită, iar pe cei curioşi îi invităm alături de noi să vadă munca din spatele produsului final. Vreau ca oamenii să-mi aprecieze munca!”, declarăDiana Simion

“Floarea înseamnă bucurie, soare, veselie, dar poate să reprezinte şi tristeţe”

Diana Simion, administratorul florăriei Bliss Events&Flower Shop

Femeia de afaceri spune că a ales să-şi deschidă propria florărie, încurajată fiind de soţul ei, Cristi Daraban. Cuplul are doi copii şi împreună au dezvoltat o afacere de pompe funebre. Dacă soţul se ocupă de partea mai puţin plăcută a afacerii, Diana spune că scopul ei în viaţă este să bucure în fiecare zi pe cineva, dăruind o floare.

