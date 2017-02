La finalul săptămânii trecute, Sala de Atletism din Bacău a găzduit finala Campionatului Național Universitar de atletism și etapa a doua a Naționalelor de Seniori, Tineret și Juniori 1. Atleții băcăuani și-au trecut în cont șase locuri 1, dintre care două au revenit Georgianei Aniței (SCM Bacău). De notat și cele două locuri secunde ocupate de Cătălin Atănăsoaie (Univ. Bacău), la 1500 m, unde a fost devansat de timișoreanul Valentin Voicu și, respectiv la 3000 m, probă la care a fost învins de Adrian Garcea. În fine, la 60 m, Ioan Andrei Melnicescu (Univ. Bacău, CSM Onești) s-a clasat al patrulea, în ciuda faptului că obținuse cel mai bun timp în cadrul preliminariilor. Iată băcăuanii clasați pe primul loc: 60 m, feminin: Elena Giorgiana Lupu (Arena 2011) 7.99 sec.

60 m garduri, feminin: Diana Volf (CSȘ Bacău) 8.61 sec.

60 m garduri J2, feminin: Carmen Ioana Diac (CSȘ Bacău) 9.40 sec.

Săritura în lungime, feminin: Georgiana Aniței (SCM Bacău) 6.03 m.

Triplusalt, feminin: Georgiana Aniței (SCM Bacău) 13.39 m. 400 m, masculin: Sebastian Ursachi (Universitatea „Vasile Alecsandri”, CS Știința) 49.99 sec.

În acest weekend, la București, se va desfășura etapa inaugurală a Naționalelor de Juniori 2, pentru ca săptămâna viitoare, pe 11 și 12 februarie, Sala de Atletism din Bacău să fie gazda Memorialului „Dorin Melinte". Tot pe 11 și 12 februarie, la Istanbul, în Turcia se va desfășura Baclaniada rezervată juniorilor 1.

