Bine nu va fi!

SUA au ales. Bine sau rau, asta nu decidem noi si, probabil, raspunsul nu-l va da decât istoria. Democratia reprezentativa inseamna, inainte de toate, asumarea votului si acceptarea rezultatului scrutinului dar si faptul ca nu exista alegeri bune sau alegeri rele, exista numai vointa poporului. Ca poporul este mai bine sau mai prost informat, mai bine sau mai rau educat, asta depinde de numerosi factori, inclusiv de cât de mult s-a implicat Guvernul.

Desi alegerile au trecut, ramân multe probleme. Râmâne una din cele mai ingrozitoare campanii electorale, cu nimic mai prejos de campaniile din România, campanie in care de la dezbaterea de idei s-a trecut rapid la atacuri murdare la persoana. O campanie in care presa “mainstream” s-a situat, cu rare exceptii, de partea lui Hillary Clinton, pe fata, in ciuda clamatului principiu ca stirile sunt sfinte, opiniile sunt libere.

Situatia SUA nu este una roz; in tara exista numeroase conflicte atât rasiale, cât si economice, inegalitatea economica a atins niveluri record, deficitul este imens dar propaganda functioneaza la cote, inca, multumitoare. Si câta vreme propaganda functioneaza, establishmentul nu se vede obligat sa ia masuri. In exterior, rolul de lider mondial al SUA este contestat de China, Orientul Mijlociu uraste America, trupele SUA s-au impotmolit in Afganistan, situatia din Siria nu este roz, se intervine in Yemen si Somalia, se maseaza tehnica de lupta la granita cu Rusia.

Noul presedinte are prea putine resurse pentru a se ocupa de toate problemele Americii. Daca se va concentra pe problemele interne, va pierde initiativa externa si va nemultumi sectorul industrial-militar. Daca va alege sa escaladeze conflictele externe, va implica tara in razboaie inutile, pe care nu le poate câstiga si, in acelasi timp, va adânci inechitatile din tara.

Cert este ca anchetele incepute de Justitie vor continua. Ce a fost pâna acum, a fost nimic. Daca Justitia vrea cu adevarat sa-si faca treaba, exista mari sanse ca actualul presedinte sa nu-si duca mandatul la capat. Nu ar fi prima data…