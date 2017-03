Sport Bine, dar nu ușor SCM Pitești- Știința Bacău 0-3 (-20, -17, -19) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Final de sezon regulat victorios pentru voleibalistele Științei Bacău. Sâmbătă, studentele s-au impus cu 3-0 pe terenul echipei de pe locul 10, SCM Pitești, însă, așa cum anticipa antrenorul băcăuancelor, Florin Grapă, meciul nu a fost tocmai unul ușor. Gazdele s-au ținut aproape de Știința, reușind și o întoarcere spectaculoasă de scor în actul de debut, fără a reuși, însă, să ia vreun set. În condițiile în care a încheiat sezonul regulat pe poziția a patra, Știința va începe play-off-ul cu o deplasare pe terenul echipei de pe locul 3, CSM Târgoviște. În play-off vor participa primele șase clasate, meciurile desfășurându-se tur-retur, iar punctele obținute în sezonul regulat fiind luate în considerare. De notat prezența oarecum surprinzătoare a Lugojului în play-off, bănățencele reușind să ia pe final fața Penicilinei și a Unicului Piatra Neamț. Știința: Zburova, Rogojinaru, Cazacu, Faleș, Otasevic, Perovic, Albu-libero. Au mai jucat: Miclea, I. Radu, Sipic, Manu- libero. Rezultatele etapei a 22-a: Dinamo- Penicilina Iași 3-0, SCM Pitești- Știința Bacău 0-3, SCM U Craiova- Medicina Târgu-Mureș 1-3, CSM Lugoj- CSU Galați 3-0, Unic Piatra Neamț- CSM București 1-3. Alba Blaj- CSM Târgoviște se desfășoară azi, de la ora 17.00, fiind televizat de Digisport. Clasament 1. Volei Alba Blaj 21 20 1 62-7 60p.

2. CSM București 22 19 3 60-21 56p.

3. CSM Târgoviște 21 17 4 54-17 50p.

4. Știința Bacău 22 14 8 49-27 45p.

5. Dinamo București 22 14 8 46-30 41p.

6. CSM Lugoj 22 11 11 39-44 31p.

7. Unic P. Neamț 22 9 13 36-41 29p.

8. Penicilina Iași 22 10 12 34-40 29p.

9. Medicina Tg. Ms. 22 9 13 32-43 27p.

10. SCM Pitești 22 6 16 21-53 17p.

11. CSU Galați 22 1 21 8-64 5p.

12. SCM U Craiova 22 1 21 11-65 3p.

