Activitatea desfăşurată la nivelul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău în semestrul I – 2017 a vizat, în principal, adoptarea unor măsuri şi acţiuni specifice în domeniul creşterii gradului de siguranţă al cetăţeanului, ordinii şi siguranţei publice, consolidării sistemului de pregătire precum şi promovarea atitudinii proactive, a transparenţei şi a deschiderii în relaţiile cu mass-media, pentru consolidarea încrederii şi înţelegerii de către cetăţeni, a rolului, misiunilor şi rezultatelor unităţii. Asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. Astfel, pe parcursul semestrului I – 2017 unitatea a executat peste 15.000 misiuni în domeniul asigurării, menţinerii şi restabilirii ordinii publice, independent sau în cooperare/colaborare cu alte instituţii.

În realizarea scopului principal, şi anume creşterea siguranţei cetăţeanului, protecţia bunurilor aparţinând proprietăţii publice şi private, amintim câteva misiuni de referinţă în activitatea Grupării în semestrul I 2017, astfel: – asigurarea măsurilor de ordine şi securitate publică pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a 157 de ani de la Unirea Principatelor Române, în municipiul Iaşi.

– asigurarea măsurilor de ordine publică în zona lăcaşelor de cult de rit ortodox şi romano-catolic pe raza judeţelor din zona de responsabilitate a G.J.Mb. Bacău, cu ocazia Învierii Domnului (Sfintele Paşti);

– participarea a două detaşamente mobile la exerciţiul combinat de comandament şi forţe în teren (EXCOM) ,,GALATIENSIS 17”, pentru antrenarea structurilor de conducere şi dezvoltarea capabilităţilor de acţiune în comun a forţelor pentru gestionarea provocărilor determinate de situaţii de criză în domeniul ordinii publice, care se va desfăşura în mun. Galați, în perioada 24 – 25.04.2017.

– asigurarea măsurilor de ordine publică la manifestările religioase din localitatea Ghimeş – judeţul Bacău cu ocazia Rusaliilor Catolice, în perioada 03-05.06.2017;

– asigurarea măsurilor de ordine publică în zona instituţiilor de învăţământ din mun. Bacău;

– asigurarea măsurilor de ordine publică la manifestările sportive internaţionale din zona de responsabilitate şi meciurile de fotbal disputate în cadrul Ligii I de Fotbal Orange – play out, în localităţile Botoşani şi Iaşi ;

– executarea acţiunilor de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional în mediul rural/silvic/ cinegetic/piscicol;

– acţiuni de patrulare în cooperare cu poliţia pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în medii de interes operativ, pe raza judeţelor din zona de responsabilitate; În conformitate cu locul, rolul şi atribuţiile ce revin unităţii din Legea de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei Române, ne-am concentrat efortul operaţional şi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional în scopul creşterii gradului de siguranţă al persoanelor şi bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunităţilor din mediul urban, precum şi al celor din mediul rural şi conştientizării populaţiei că Jandarmeria Română este o instituţie de aplicare a legii în care cetăţenii se pot regăsi ca şi parteneri ai acesteia, dar şi ca beneficiari ai unui serviciu profesionist de siguranţă publică în care pot avea încredere. Pe timpul executării acestor misiuni jandarmii din cadrul grupării au constatat peste 35 de fapte cu caracter penal şi aplicat peste 2500 sancţiuni sancţiuni contravenţionale , valoarea totală a amenzilor fiind de peste 370.000 lei;

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a contribuit în mod substanţial la îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor specifice ce revin Jandarmeriei Române în plan teritorial, exercitându-şi atribuţiile cu profesionalism pentru asigurarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărarea proprietăţii publice şi private, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului – factori decisivi în consolidarea şi afirmarea Jandarmeriei Române ca instituţie furnizoare de securitate publică, puternică, credibilă şi stabilă, pusă exclusiv în slujba cetăţeanului. Compartiment informare şi relaţii publice

