Bilanț și la Colegiul „Grigore Antipa”

Curs festiv al promoției 2017. Și 195 de absolvenți, în cel mai fericit eveniment al sfârșitului de an școlar. O etapă încheiată, deosebit de importantă din viața lor: anii de liceu. Dascăli neobosiți, plini de energii și de haruri, care, în tot acest timp, le-au îndrumat și le-au luminat calea, spre un viitor ce în mod sigur le va oferi întreaga sa frumusețe și bogăție, față de cei care le-au insuflat pasiunea de a răsfoi cartea. Sfârșit și început. Și Colegiul „Gr. Antipa" este la ceas de bilanț. O generație a spus adio ieri vieții de licean, altele vin din urmă. A fost un an în care „Antipa" a adus Bacăului, prin echipa sa valoroasă de elevi, un premiu I și o mențiune la Olimpiada Națională de Industrie Alimentară, prin Gabriel Ionuț Toia, clasa a XII-a, de la specializarea Tehnician în industria alimentară, profil Resurse naturale și protecția mediului, pregătit de profesorii Manuela Sandu, Irina Marin, Nadia Ciuche, Tereza Farțade și Maria Stan (premiul I) și Andreea Alina Iancu, clasa a XI-a, de la specializarea Tehnician analize produse alimentare, profil Resurse naturale și protecția mediului, pregătită de profesorii Manuela Sandu și Irina Marin (mențiune), alături de alte două participări de succes prin elevele Mădălina Frâncu (locul 9 la nivel național) și Alexandra Chirilă (locul 14 la nivel național). Cel mai recent succes al acestui colegiu băcăuan este premiul I la Concursul Național de Chimie „Petru Poni", desfășurat la Curtea de Arges, în perioada 18 – 21 mai, sub coodonarea Ministerului Educației, unde au participat 148 de elevi din 35 de județe, iar Bebe Sebastian Țugui, elev în clasa a XII-a B, la „Gr. Antipa" Bacău, pregătit de prof. Elena Nicodim, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului cu medalia de aur la gât. De asemenea, la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu, defășurat în Bacău pe 18 și 19 mai, echipe de la „Antipa", coordonate de profesorii Iuliana Boantă și Monica Nistor, au câștigat o mențiune specială, la secțiunea „Cel mai bun catalog de prezentare", dar și o diplomă de participare. Pentru anul școlar viitor, la admiterea în clasa a IX-a, Colegiul „Gr. Antipa" are în oferta educațională câte o clasă la calificarea tehnician analize produse alimentare, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician în industria alimentară și tehnician operator tehnică de calcul. La profil Servicii, se poate opta fie pentru tehnician în turism (o clasă), fie pentru tehnician în gastronomie (două clase). Pe învățământul profesional de trei ani, la calificarea bucătar sunt 28 locuri, la ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație – 28 locuri, la brutar/ patiser/ preparator produse făinoase – 28 locuri. 1 of 22 Șeful promoției 2017 de la Colegiul „Grigore Antipa" este Adrian Vasile Stoican, de la clasa a XII-a A, profil Protecția Mediului, care a finalizat studiile liceale cu media generală 9.82. „A fost frumos, creativ, m-am adaptat, un colegiu cu profesori foarte buni. Chiar dacă am terminat ca tehnician ecolog și protecția calitătii mediului, îmi voi schimba parcursul, pentru vreau să studiez Matematica, la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău. Îmi place această disciplină foarte mult. Să vedem de acum ce facem la examenul de bacalaureat!", ne-a declarat Adrian Vasile Stoican, la ceas de bilanț.