Activitatea poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău în semestrul I 2017 a avut ca obiective creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranţă stradală şi siguranţă rutieră. Acţiunile şi activităţile desfăşurate de poliţişti în scop preveniv, prezenţa efectivă în cadrul comunităţii pentru reducerea riscului de victimizare, au avut ca rezultat creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţenilor judeţului, fiind înregistrată, astfel, în semestrul I 2017, o scădere a infracţionalităţii sesizate, cu 17,4% faţă de semestrul I 2016. Eficienţa activităţilor poliţiştilor băcăuani s-a dovedit prin reducerea cu 15,9% a infracţionalităţii contra patrimoniului şi cu 18,1% a celei contra persoanei. Astfel, au fost sesizate cu 17,4% mai puţine infracţiuni de furt şi cu 20,1% mai puţine infracţiuni de loviri sau alte violenţe . Poliţiştii au avut în atenţie şi asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice. Infracţiunile sesizate, de natură economico-financiară prezintă o diminuare cu 38% faţă de perioada similară a anului trecut, infracţiunile de evaziune fiscale scăzând cu 27,5%. Activităţile desfăşurate în sprijinul comunităţii s-au concretizat în intervenţia la peste 7000 de sesizări prin Sistemul 112 care scad cu 8,3% faţă de semestrul I 2016, în participarea la peste 500 de acţiuni cu efective mărite şi razii. În ceea ce priveşte siguranţa participanţilor la trafic, în semestrul I 2017, deşi s-a înregistrat o creştere a numărului de accidente rutiere având ca principale cauze generatoare viteza excesivă, traversarea neregulamentară a pietonilor şi abaterile comise de biciclişti, numărul persoanelor decedate din accidente rutiere a scăzut. Acţiunile poliţiştilor rutieri pentru semestrul II 2017 vor viza salvarea de vieţi omeneşti prin combaterea principalelor cauze de producere a evenimentelor rutiere şi a nerespectării legislaţiei în domeniu. Pentru atingerea obiectivelor pentru anul 2017, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău va continua desfăşurarea activităţilor specifice în scopul asigurării unui management corespunzător al situaţiei operative. 9 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.