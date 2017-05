Actualitate Bilanț în CL Moinești. Valentin Vieru și Viorel Ilie: ”Rămânem o echipă!” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Valentin Vieru, primarul interimar al Moineștiului, fost vice, a condus, vineri, o ședință festivă prin care aleșii municipiului au sărbătorit un sfert de secol de la constituirea Consiliului Local. Le-au fost alături ministrul Viorel Ilie, senator, fost primar al orașului, deputatul Constantin Avram, președintele organizației județene a Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), formațiune din care fac parte și Ilie, și Vieru, consilieri județeni ALDE, foști primari și consilieri. Întâi a avut loc ședința ordinară a lunii mai, în care au fost aprobate o serie de investiții care se regăsesc pe agenda electorală a lui Valentin Vieru, care candidează pe 11 iunie la funcția de primar. E vorba despre extinderea de gaze pe strada Osoiu, renovarea Direcției de Asistență Socială, reabilitarea termică a Colegiului „Gr. Cobălcescu” și a Școlii „G. Enescu”. După ședința propriu-zisă, aleșii s-au mutat în sala mare a Centrului Cultural „Lira”, pentru partea festivă. Manifestarea a debutat cu un film documentar despre frumusețile naturale și cele adăugate de oameni acestui loc „binecuvântat de Dumnezeu”. Din păcate, filmul a fost întrerupt de o defecțiune tehnică și s-a trecut la prezentarea raportului pe 2016. „În prezentarea acestuia am fost într-o situație inedită întrucât raportul face referire la realizările anului 2016, când primar al municipiului Moinești era domnul ministru Viorel Ilie, iar eu eram viceprimar. Împreună am fost o echipă și vom fi, în continuare, o echipă” a declarat Valentin Vieru. Primarul interimar Valentin Vieru a vorbit despre reabilitarea str. Păcii, Osoiu, despre poduri, amenajarea izvoarelor, modernizarea Centrului „Lira”, refacerea unui spațiu al Pieței Centrale, reabilitarea rețelei de apă-canal și a Stației de Epurare.

Ministrul Viorel Ilie s-a referit la realizările din administrație și turism, în special la planurile pe care le are Primăria Moinești cu privire la hotel, baza de tratament și statutul de stațiune al municipiului. „Văd că, astăzi, sunt oameni care nu cred în acest proiect, dar eu vă spun că acest proiect este șansa Moineștiului de a găsi alternative la resursele pe care le are. Rămâne, în continuare, provocarea mea. Pas cu pas, am achiziționat hotelul, vom reabilita clădirea în care vom amenaja locuințe prin ANL și vom găsi un partener pentru baza de tratament", a declarat Viorel Ilie. El a arătat invitaților raportul din 2015 și pe cel nou, din 2016, apoi a declarat: "Cât de bine seamănă aceste două broșuri, tot așa semănăm și noi. Eu și Valentin Vieru! Suntem de aceeași vârstă și avem aceleași principii, aceleași proiecte. Am fost și rămânem o echipă! Ultima parte a ședinței festive a fost una a recunoștinței. Valentin Vieru a acordat 160 de „diplome de apreciere", prin care au fost răsplătite devotamentul și contribuția la dezvoltarea Moineștiului a funcționarilor ieșiți la pensie, a foștilor și actualilor consilieri și a cetățenilor de onoare ai municipiului.

