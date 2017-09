Biciclist accidentat pe Calea Romanului

Un minor de 12 ani a ajuns la spital, în cursul zilei de duminică, după ce a fost implicat într-un accident rutier produs pe strada Calea Romanului, din Bacău. Acesta se deplasa cu bicicleta şi la un moment dat ar fi trecut de pe o bandă de circulaţie pe alta, fără să se asigure, printre maşinile oprite la semafor, fiind acroşat de un autoturism condus regulament pe banda a treia de către un tânăr de 30 de ani, din Bacău. În urma impactului, biciclistul a fost rănit şi a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe, rămânând internat pentru îngrijiri medicale şi investigaţii. Poliţiştii de la Biroul Rutier Bacău au fost la locul evenimentului şi au făcut cercetări. 0 SHARES Share Tweet

