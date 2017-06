Cronica rutiera Biciclist accidentat grav de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această seară, în giratoriul de la intersecţia străzilor Milcov cu Izvoare s-a produs un eveniment rutier, în urma căruia o persoană a fost rănită. Din primele cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului s-a stabilit că un şofer de 56 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un camion pe strada Izvoare, când a ajuns în giratoriu a efectuat viraj la dreapta moment în care a surprins şi accidentat un biciclist de 63 de ani, din Sascut. Bărbatul care se deplasa cu bicicleta a fost grav rănit, după cum spuneau şi martorii, fiind preluat de o ambulnaţă şi transportat la spital, unde a rămas internat. Conducătorul auto a fost pus să sufle în etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii de la Biroul Rutier Bacău au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. 9 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.