Actualitate „Betania": 165.000 de lei pentru un zâmbet de copil de Silvia Patrascanu - Partenerii și prietenii care susțin proiectele sociale ale Asociației „Betania", copiii ocrotiți de asociație, părinții acestora și specialiștii de la „Betania" au sărbătorit Crăcinul printr-un concert caritabil. „Sute de inimi băcăuane au bătut în același ritm la Teatrul de Vară", pentru acești copii, arată președintele Andre Muit. Evenimentul a fost organizat, în parteneriat, de Asociația „Betania", Primăria Bacău și Simba Invest. Sala a fost arhiplină, ceea ce a demonstrat că Bacăul este „o comunitate de suflet", care știe și vrea să ajute. Concertul „Un zâmbet de Crăciun" a fost susținut de Filarmonica „Mihail Jora" și dirijorul Robert Gutter, Corul „Armonia", clasele de balet ale Colegiului de Artă „George Apostu", de soprana Gabriela Iștoc și de Trupa Feelings. „Prin organizarea acestui eveniment extraordinar s-au strâns aproximativ 165.000 de lei, fondurile urmând să fie folosite în vederea amenajării unui centru pentru copii cu dizabilități, arată Andre Muit. Mulțumim Simba Invest și lui Cătălin Tarcău pentru gestul extraordinar!"

