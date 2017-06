Beresti – Bistrita: Taranul care si-a facut tractor

Neculai Rosu este omul care a invatat mai multe meserii ca sa nu depinda de nimeni



O vorba românesca spune ca “Omul sfinteste locul” si in cazul lui Neculai Rosu din comuna Beresti-Bistrita, chiar asa este.

De cum intri in ograda, iti dai seama ca aici locuieste un om gospodar. Vita-de-vie este curatata, aracii sunt ascutiti si aliniati pe categorii, orataniile sunt la locul lor, iar peste tot este ordine. Aflasem de nea Rosu ca este dogar si face butoaie strasnice.

Curiozitatea m-a impins pe poarta gospodarului, ca sa-l vad la lucru. Il strig si-mi iese in intâmpinare un munte de om. Imi spune ca nu mai face butoaie de câtiva ani, pentru ca la cei 74 de ani ai sai, vrea sa-si vada mai mult de sanatate.

In schimb, imi arata in mijlocul curtii un tractoras facut de el. Era atât de bine realizat, incât eram tentata sa nu-l cred la prima vedere.

„Toata viata am fost un cautator si mi-a placut sa fac orice. Sunt mecanic, tâmplar si butnar. Am lucrat 23 de ani la Masini Unelte ca lacatus mecanic. Mi-a placut sa invat mereu sau sa fur meserie de la altii.

Povestea tractorasului porneste din strainatate. In urma cu câtiva ani, am fost in Italia si am adus de acolo un motoras de la o motocositoare. Având atât de mult de munca la câmp, mi-am zis sa incerc sa-mi construiesc un tractoras, ca sa merg pe distante mici. Si pornind de la motor am inceput sa construiesc tractorul in jurul acestuia. Si dupa cum se vede, mi-a iesit! Este functional, iar la el am atasat si o remorca facuta tot de mine”, declara Neculai Rosu.

Maiestria lui nea Culita – cum ii spun cunoscutii – nu cunoaste limite. Beresteanul si-a facut pe timpul comunismului propria casa de apa, pe care oamenii lui Ceausescu au vrut sa i-o darâme.

Tot el si-a facut instalatia electrica in gospodarie, gândita astfel incât sa nu ramâna niciodata fara curent daca se produce vreun scurtcircuit pe una din liniile electrice.

Tot nea Rosu si-a construit propria antena parabolica, ghidându-se dupa o schita gasita intr-o revista de profil. Avea peste 1.000 de programe tv, insa, acum nu mai apuca sa stea la televizor foarte mult timp. E vremea gradinaritului si a rânduielii treburilor la câmp.

Neculai Rosu spune ca are satisfactia ca tot ce a facut le va ramâne celor cinci copii imprastiati prin lume. N-a fost tentat sa se mute la oras, pentru ca a fost atras toata viata de vocea pamântului.