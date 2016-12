„Benzina săracului” devine „benzina deșteptului”

Dintotdeauna, românii, oameni descurcăreți, s-au tot întrebat cum să-și eficientizeze costurile, mai ales cele generate de autoturismul propriu. Unii s-au orientat către invenții de tot felul (care, din păcate, au rămas la stadiul de idee, întrucât n-au găsit susținere financiară), în vreme ce alții alții au îmbrățișat variantele existente pe piață la acest moment.

Una dintre acestea este Gazul Petrolier Lichefiat (GPL) (un produs compus din propan și butan), alternativă apărută, la noi, încă de la jumătatea anilor ’80 (cei trecuți de 40 de ani, și nu numai, își mai amintesc, probabil, de autobuzele care se deplasau având deasupra două butelii imense de gaz, dar și de cum rămâneau pironite locului când rămâneau fără gaz).

Acum, însă, produsul este denumit, în limbajul neoficial, și „benzina săracului”, și asta în condițiile în care, într-adevăr, este o alternativă mai ieftină pentru posesorii mașinilor dotate cu motoare pe benzină. De altfel, prețul unui litru de GPL este de peste două ori mai mic decât al unui litru de benzină normală.

„Foarte multe mașini scumpe, care consumă și mult, vin să monteze GPL. Prețul instalației variază. Eu, de exemplu, am pus GPL pe mașini normale, cu preț pe instalație de 1.600 de lei, dar și pe mașini scumpe, cu cilindree mare, caz în care instalația GPL poate să coste 3.000 – 4.000 de euro. În toate aceste cazuri, amortizarea investiției se face destul de repede, în cel mult 10.000 de kilometri”, spune Gheorghe – Florentin Victor (foto), proprietarul unuia dintre cele mai cunoscute ateliere de instalații GPL din Bacău.

Amortizarea, după 10.000 de kilometri

Așadar, băcăuanii care au făcut această schimbare au mizat pe faptul că vor plăti mai puțin atunci când alimentează mașina. În plus, acest carburant este mai puțin inflamabil, în comparație cu alți combustibili.

„Am un Ford Focus de 1,6 litri din 2014 pe care am pus o astfel de instalație. Vreau să vă spun că deja mi-am amortizat investiția la 9.500 de kilometri”, a declarat Ana Ojog, din Bacău.

Un litru de gaz lichefiat costă în jur de 2 lei, în vreme ce benzina regulară se vinde acum cu 5,13 – 5,16 lei litrul. Or, pentru un plin de GPL, scoți din buzunare în jur de 90 de lei, iar pentru unul de benzină, circa 260 de lei.

Din start rezultă o economie la alimentare în medie de 150 de lei. Cu plinul de benzină (52 de litri), în medie, poți face 800 de kilometri. Cam aceiași kilometri îi faci și cu un plin de GPL (dar numai de 40 de litri), mai ales cu noile instalații secvențiale, controlate de computer, capabile să păstreze consumul identic cu cel pe benzină.

Cu alte cuvinte, dacă pui o instalație GPL pe aceeași mașina, vei obține tot un consum de 8 litri, dar la jumătate de preț. E ca și cum mașina ta consuma numai 4 l/100 de benzină! Ionuț Oprea, din Bacău, are un Fiat Punto dotat cu motor pe benzină, de 1.242 cmc, și din 2913, a optat pentru combustia pe GPL. Instalația l-a costat 2.300 de lei și, până acum și-a scos banii.

„Sunt foarte mulțumit. Să fac un calcul simplu, aritmetic. Rezervorul mașinii mele are 42 de litri, dar alimentarea se face la 85 la sută, deci 38 de litri. Cu un plin fac 550 de kilometri. Acum, GPL-ul costă 2,16 lei, față de 5,13 lei benzina, deci plinul mă costă 82 de lei, față de 215, benzina.

Or, până acum, am 50.000 de kilometri parcurși, ceea ce înseamnă că am o economie din carburanți de 7.500 de lei. Chiar dacă, așa cum spun unii, să spunem că motorul s-ar strica, m-ar costa 3.000 de lei să iau altul nou. Deci?”, este demonstrația simplă oferită de Ionuț.

Instalațiile GPL cu fază lichidă, minunea momentului

Producătorii auto s-au adaptat tendinței și livrează modele cu instalația GPL montată deja din fabrică. Pe de altă parte, tehnologiile GPL au evoluat foarte mult, astfel că, în prezent, pe piață au apărut instalațiile echipate cu o pompă de înaltă presiune care injectează GPL prin injectoarele originale ale autoturismului, nemaifiind nevoie de o altă rampă de injecție.

Astfel, injecția de combustibil se face în stare lichidă direct în capul pistonului, puterea autoturismului după echiparea cu instalația GPL rămânând aceeași ca și în cazul alimentării cu benzină.

„Noutatea absolută este că mașina va funcționa exclusiv pe GPL, astfel că pornirea nu va mai necesita benzină, așa cum se întâmplă la instalațiile GPL cu injecție secvențială”, a mai explicat Gheorghe – Florentin Victor.

În plus, sistemul permite utilizarea la maximum a componentelor originale ale autoturismului și totodată crește eficiența motorului în mod semnificativ. Ca dezavantaje, am putea, totuși, să reținem că o astfel de instalație va duce la micșorarea spațiului din portbagaj și nu mai aveți voie în parcările subterane.

În plus, există unele voci care susțin că motorul pe GPL se uzează mai des decât cel alimentat cu benzină, subiect asupra încă se mai poartă discuții.