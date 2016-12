Cronica rutiera Beau și șoferii, beau și șoferițele. Accidente în prima zi de Crăciun de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 25 decembrie a.c, în jurul orei 00.30, poliţişti din cadrul Postului de Poliție Târgu Trotuș au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier. Polițiștii au identificat un tânăr de 21 ani, din localitate, care, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Târgu Trotuș – Onești, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un gard, avariind atât autoturismul cât și 7 m din gardul cu pricina. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Municipal Onești pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dstrugere și conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. Tot la data de 25 decembrie a.c, în jurul orei 04.00, polițiștii au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui accident rutier, în localitatea Lehancea. Din verificări a rezultat că o tânără de 27 ani, din județul Vaslui, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11 A, pe direcția Pudu Turcului-Adjud, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu un gard al unui imobil. În urma coliziunii a rezultat vătămarea corporală a tinerei de 27 ani, care a fost transportată la Spitalul Municipal Adjud, fără a rămâne internată, iar în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și vătămare corporală din culpă. 4 SHARES Share Tweet

