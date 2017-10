La data de 18 octombrie a.c., în jurul orei 16.00, poliţiştii au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 42 ani, din comuna Solonţ, în timp ce conducea un autoturism, în parcarea unui imobil situat pe strada Mihai Viteazu, a acroşat un autoturism care se afla parcat, acesta fiind proiectat în alt autoturism de asemenea parcat în incintă. În urma verificărilor poliţiştilor aceştia au stabilit faptul că bărbatul de 42 ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule iar în urma testării cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.