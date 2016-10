Soarta Bazarului din Onesti (unde un incendiu a cuprins mai multe tarabe in urma cu câteva saptamâni), a fost „pecetluita” dupa ce in zilele trecute consilierii onesteni s-au intâlnit intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Local.

Presedinta acestei sedinte, Alina Herghelegiu (consilier local al PSD) a mentionat: „Personal, cred ca avem obligatia morala de a oferi acestor comercianti posibilitatea de a-si continua activitatea”. Dar aceasta intentie a fost naruita prin tot ceea ce s-a discutat si hotarât, in final fiind esentiale controalele institutiilor abilitate care au dus la inchiderea Bazarului Onesti, loc unde isi câstigau existenta peste 100 de persoane, cu familiile acestora.

La sedinta Consiliului Local s-a propus initial diminuarea unor cheltuieli de la Piata Agroalimentara (pentru achizitionarea de vitrine frigorifice, de aparate de aer conditionat, usi culisabile si toalete ecologice) si alocarea a 577. 000 lei pentru cumpararea a 96 chioscuri, necesare comerciantilor din bazarul onestean.

În cuvântul sau, primarul Onestiului, Nicolae Gnatiuc si-a exprimat mai mult teama repercusiunilor generate de faptul ca “neindeplinirea acestor sarcini, de incetare a activitatii incepând cu 12 octombrie si de desfiintare a tuturor constructiilor din bazar, care nu au autorizatii de constructie, cade in sarcina primarului si a arhitectului sef al municipiului si atrag raspunderea penala!”

Ca sa atenueze impactul acestei formulari, acesta a precizat si posibilele solutii pentru viitor: sa fie asternut un strat de asfalt pe toata suprafata bazarului si sa se modernizeze intregul spatiu; sa fie procurate module de un anumit tip; sa fie realizata o hala deschisa, pentru a putea ca sa isi desfasoare activitatea comerciantii.

“O ultima solutie, radem tot!, amenajam noul bazar si inchiriem loturi de teren, urmând ca fiecare comerciant sa isi faca un tip agreat de constructie ori le facem noi Primaria si recuperam banii! Ceea ce se va întâmpla acolo va fi conform legii, nu avem cum altfel! Sa vedem, ce solutie alegem?”, a spus primarul Gnatiuc.

In fata acestei situatii Elena Pascu Apavaloaie, consilier local PNL a declarat: “De ani de zile se vorbeste in Consiliul Local ca oamenii din bazar care desfasoara activitate comerciala, fac acest lucru in conditii dificile.

Am asteptat ca sa se intâmple un incendiu pentru a ne gândi si la ei! Trebuie sa analizam unde facem bazarul deoarece terenul unde este acum nu e intabulat la cadastru! Ne gândim ca sa ajutam acesti oameni pe termen provizoriu sau sa amenajam un bazar modern? Ei au nevoie sa-si desfasoare activitatea in conditii normale! Trebuie sa gasim si o solutie de provizorat, sa isi poata continua activitatea”.

Dupa discutii prelungite, la care au participat si comercianti din Bazarul Onesti initial, s-a propus achizitionarea de module pentru ca acestia sa isi poata continua activitatea comerciala pe platforma betonata de pe malul râului Casin.

Aceasta idee a fost abandonata, din cauza faptului ca spatiul este destul de ingust si in urma unor alte discutii cu reprezentanti ai ISU Bacau s-a decis demolarea intregului bazar onestean. Solutia de compromis este ca Primaria municipiului Onesti sa amenajeze, in fosta locatie, un bazar modern, care sa respecte toate normele in vigoare pentru desfasurarea activitatilor comerciale.